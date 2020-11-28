Оригинал материала опубликован в «Азаттык Казахстан«. Автор: Нуртай Лаханулы.
Трое мужчин, которые с 2017 по 2019 год находились в заключении в «лагерях перевоспитания» в китайском Синьцзяне, говорят, что стали бесплодными. Проблемы со здоровьем они связывают с лекарственными препаратами, которые им давали под стражей в Китае.
«НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАЧАТЬ»
32-летний Ергали Ермек и его жена живут в селе Жетижар Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области. Пара бездетная. Супружеская чета не может зачать ребенка.
В справке, выданной Ергали врачом из Алматы, говорится, что у него диффузные изменения предстательной железы — патология, которая негативно сказывается на репродуктивной функции. Сам Ергали считает, что проблемы со здоровьем возникли после пребывания под стражей в Китае — его задержали в Синьцзяне в ноябре 2017 года, сразу по приезде. В «лагере политического перевоспитания» его удерживали год и месяц.
— Я переехал в Казахстан в 2012 году, получил вид на жительство. Занимался торговлей, ездил между Казахстаном и Китаем. В 2017 году меня задержали в Китае. Неделю продержали в тюрьме под предлогом, что читаю намаз и был в Казахстане, затем отправили в «лагерь». После освобождения оказался под домашним арестом. В начале 2019 года вернулся в Казахстан. Отношения с первой женой разладились, и мы развелись. У нас есть сын. Во второй раз женился больше года назад, но у нас нет детей. Не получается зачать ребенка, — рассказывает он.
Ергали говорит, что в «лагере политического перевоспитания» в Синьцзяне ему сделали две инъекции, объяснив это необходимостью привиться от «инфекционных заболеваний», несколько раз давали лекарства, после которых у него на теле выступала сыпь.
— Когда был в тюрьме, около недели, меня избивали, требовали признать вину. В чем должен был признаться, если ни в чем не виноват?! По приезде в Алматы я сразу обратился к врачам. Врачи говорят, что [зачатие ребенка] невозможно, — говорит Ергали.
«МЕЧТАЮ О РЕБЕНКЕ»
Орынбек Коксебек, который находился в «лагере» в Синьцзяне с ноября 2017 года по апрель 2018 года, сейчас лечится у уролога. 40-летний Орынбек считает, что ухудшение здоровья связано с пытками в заключении и лекарствами, которые давали узникам.
Живущий сейчас в Алматы мужчина вспоминает, что подвергался в «лагере» физическому и психологическому давлению, из-за пережитого стресса у него проявляются раздражительность и забывчивость. У заключившего в прошлом году брак Орынбека нет детей. Врачи выявили у него патологию.
— Выйдя из лагеря, я переехал в Казахстан. Создал семью. Мечтаю о своем ребенке. Лечусь с момента приезда из Китая. Жена прошла обследование. Врачи сказали, что у нее нет проблем со здоровьем. Я все еще лечусь. Врач сообщил, что возможность естественного зачатия составляет 50 процентов. Если я принимаю лекарство, прописанное врачом, у меня повышается артериальное давление и идет кровь из носа. Но результатов пока нет. Меня сильно мучили в Китае. Ставили уколы, избивали. Сейчас хочу работать, но здоровье не позволяет. Работаю охранником в учреждении в Алматы. Часто повышается артериальное давление, — говорит он.
«ДАВАЛИ ТАБЛЕТКИ БЕЗ УПАКОВКИ»
Ербакыт Отарбай говорит, что «без всякой вины» провел 98 дней в китайской тюрьме, около полутора лет в «лагере политического перевоспитания» и полгода — под домашним арестом. По его словам, сейчас он «стал нетрудоспособным» и не может иметь детей. Врачи в Алматы диагностировали воспалительное заболевание мочеполовой системы.
— Мне 47 лет. В Китае от первой жены у меня двое детей. Перед переездом в Казахстан женился во второй раз. От второй жены тоже есть двое детей. Старшему 11 лет, младшему пять. Я еще не старый. Хочу еще ребенка, но пока не получается. По возвращении в Казахстан наблюдался у врачей, лечился. Результата не было. Жена успокаивает, говорит, чтобы не переживал, мол, дети есть. В тюрьме я принимал много лекарств. Давали лекарства, когда болел живот или зубы. Таблетки были без упаковки. Мы не знали, что это были за лекарства. По прибытии в «лагерь» в январе 2018 года всем поставили прививки, сказали, от инфекционных болезней. Вначале у меня были сомнения, думал, что у меня одного такие проблемы. Потом расспросил других мужчин, которые были в «лагере». Оказалось, что у них такие же проблемы. Я и жену сводил к врачу, думал, может, что-то не так. Врач сказал, что проблема во мне, — говорит мужчина, живущий в настоящее время в селе Жана Шамалган Алматинской области.
По словам Ербакыта, он приехал в Казахстан в 2015 году со второй женой и двумя детьми, а в 2016-м подал заявление на получение гражданства. В марте 2017 года ему предоставили казахстанский паспорт. Однако во избежание сложностей с получением визы в мае он выехал в Китай к родителям с китайским паспортом. Его родители живут в округе Алтай в Синьцзяне. По приезде местные участковые инспекторы изъяли у него документы.
— Мой отец болел. Поэтому в Китай я выезжал в спешке с казахстанским видом на жительство, который был у меня на руках. Думал, съезжу так в последний раз. По приезде у меня сразу отобрали документы. Так два месяца прошло. Отец благополучно перенес операцию. Затем я обратился в местное отделение полиции, чтобы забрать свои документы и вернуться домой. Документы мне не отдали. В июле пришла повестка из округа Тарбагатай. В ней говорилось, что я должен сняться с постоянной регистрации. Я не поехал. Спустя два дня они приехали сами и забрали меня с собой. Не знаю, каким образом сменилось место моей постоянной регистрации в округе Алтай на округ Тарбагатай, — рассказывает он.
По словам Ербакыта, его привезли в Тарбагатай, где допросили и отправили за решетку. В тюрьме следователи спрашивали, зачем он ездил в Казахстан, с кем общался, читает ли намаз, слушает ли религиозные проповеди, почему не привез свою семью. Он утверждает, что его избивали в заключении.
— Когда привезли в тюрьму, я весил 96 килограммов. Когда освободился — 71-72 килограмма. Спустя три месяца меня освободили из тюрьмы и отвезли в «лагерь политического перевоспитания». В ноябре 2018 года меня осудили на семь лет по обвинению в двойном гражданстве. Но меня направили не в тюрьму, а на швейную фабрику. Там я провел месяц. Как-то приехали люди из местных органов власти и представители администрации и нас, группу казахов, освободили. Как оказалось, родственники в Казахстане написали заявление и начали нас искать. Нам сказали, что мы поедем домой, но предупредили, чтобы не предавали огласке происходящее там, иначе могут пострадать наши родственники, живущие в Китае. После освобождения из «лагеря» в течение шести месяцев сидел под домашним арестом. В мае 2019 года вернулся в Казахстан, — говорит он.
«ЕСТЬ ЛЮДИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТРАВМУ»
Ергали Ермек, Ербакыт Отарбай и Орынбек Коксебек теперь являются гражданами Казахстана. Все трое проходят обследование и лечение в частной клинике в Алматы благодаря поддержке общественной организации «Международная правовая инициатива».
— Наша работа началась с оказания правовой помощи. Мы начали помогать разделенным семьям, родственники которых остались в Синьцзяне. Стали обращаться с заявлениями в МИД. Позже родственники тех, кто обращался к нам с жалобами, были освобождены из лагерей и стали переезжать в Казахстан. Когда мы встретились с ними и поинтересовались их состоянием, заметили, что у них есть проблемы со здоровьем. Некоторые из них получили психологические травмы. Большинство из них живут в сельской местности и лишены возможности наблюдаться у врачей. Мы решили им помочь и запустили краудфандинг. Получили финансирование, организовали медицинскую помощь. Позже стали помогать другие международные организации. На вырученные средства 30 человек получили медицинскую помощь. Некоторые из них наблюдались у врачей по несколько раз. Некоторым сделали операцию на глаза, уши. Эта помощь в настоящее время приостановлена. Потому что средств нет, — сообщили Азаттыку в общественной организации «Международная правовая инициатива».
Врач-уролог троих мужчин подтвердил, что «пациенты получают лечение в течение года». Он сказал, что не может предоставить другую информацию.
Бекзат Максутхан, руководитель организации «Нағыз Атажұрт», которая занимается защитой прав бывших узников «лагерей политического перевоспитания» в Китае, говорит, что некоторые мужчины, побывавшие в «лагерях», страдают от бесплодия. По его словам, у женщин, находившихся в заключении, тоже есть проблемы со здоровьем.
— Они находятся под домашним арестом не менее шести месяцев после освобождения из «лагеря». Поэтому у них нет возможности наблюдаться у врачей в больших городах, и они обращаются в сельские больницы. Местные власти объясняют это иначе. На самом деле Китай держит бывших узников «лагерей» под домашним арестом, чтобы увидеть плоды своей политики стерилизации представителей этнических меньшинств и контролировать результаты своих медицинских операций. Это то, что мы слышали более чем от сотни мужчин, которые сказали, что были в «лагере», — говорит руководитель организации «Нағыз Атажұрт».
СИТУАЦИЯ В СИНЬЦЗЯНЕ
Организация Объединенных Наций, страны Запада во главе с Соединенными Штатами и правозащитные организации осуждают политику Пекина по отношению к мусульманам в Синьцзяне. Китайские власти, заключая миллионы мусульман в «лагеря политического перевоспитания», подвергают их пыткам, вынуждают их отказаться от своего языка и религии, говорилось в заявлениях правозащитников. Китай называет эти учреждения «центрами перевоспитания и профессионального обучения», созданными в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. В сентябре Пекин заявил, что с 2014 по 2019 год обучение в этих центрах прошли около 7,7 миллиона жителей Синьцзяна, и сейчас в центрах никого не осталось. Однако в опубликованном 24 сентября исследовании Австралийского института стратегической политики (ASPI, говорится, что количество «лагерей» для мусульман в Синьцзяне увеличилось на 40 процентов.
Ранее международные организации, издания и бывшие узники «лагерей» сообщали, что Пекин пытается снизить рождаемость среди мусульман в Синьцзяне. К примеру, в исследовании международного эксперта по Китаю Адриана Зенца говорится, что женщин принуждают проходить процедуру стерилизации и делать аборты. Зенц называет ситуацию в Синьцзяне «демографическим геноцидом».
В официальном ответе на запрос американской медиакорпорации CNN власти китайского Синьцзяна признали резкое падение уровня рождаемости в этом регионе — на треть в 2018 году. Тем не менее, заявили в CNN, режим отвергает принудительный характер мер контроля рождаемости, в том числе осуществление абортов и контрацепции.
28 октября несколько сенаторов США представили резолюцию, в которой говорилось, что «Китай совершает геноцид против уйгуров, казахов, кыргызов и других мусульман в Синьцзяне».
Китайские власти отвергают обвинения в массовой стерилизации жителей Синьцзяна.