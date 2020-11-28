«ДАВАЛИ ТАБЛЕТКИ БЕЗ УПАКОВКИ»

Ербакыт Отарбай говорит, что «без всякой вины» провел 98 дней в китайской тюрьме, около полутора лет в «лагере политического перевоспитания» и полгода — под домашним арестом. По его словам, сейчас он «стал нетрудоспособным» и не может иметь детей. Врачи в Алматы диагностировали воспалительное заболевание мочеполовой системы.

— Мне 47 лет. В Китае от первой жены у меня двое детей. Перед переездом в Казахстан женился во второй раз. От второй жены тоже есть двое детей. Старшему 11 лет, младшему пять. Я еще не старый. Хочу еще ребенка, но пока не получается. По возвращении в Казахстан наблюдался у врачей, лечился. Результата не было. Жена успокаивает, говорит, чтобы не переживал, мол, дети есть. В тюрьме я принимал много лекарств. Давали лекарства, когда болел живот или зубы. Таблетки были без упаковки. Мы не знали, что это были за лекарства. По прибытии в «лагерь» в январе 2018 года всем поставили прививки, сказали, от инфекционных болезней. Вначале у меня были сомнения, думал, что у меня одного такие проблемы. Потом расспросил других мужчин, которые были в «лагере». Оказалось, что у них такие же проблемы. Я и жену сводил к врачу, думал, может, что-то не так. Врач сказал, что проблема во мне, — говорит мужчина, живущий в настоящее время в селе Жана Шамалган Алматинской области.