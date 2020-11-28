Пресс-служба ГКНБ «призывают всех к взаимному сотрудничеству в интересах спокойствия в стране», так как участились сообщения «провокационного характера о том, что через фейковые аккаунты в соцсетях поступают различного рода угрозы и посты агрессивного содержания якобы от сторонников Садыра Жапарова». Ведомство возглавляет друг и соратник Жапарова Камчыбек Ташиев.

«Гражданские активисты и политические деятели ради дешевого самопиара, распространяют фейковые информации такого рода, тем самым преднамеренно нагнетают обстановку», — считает ведомство.

В ГКНБ также отметили, что расценивают выступление одного из кандидатов в президенты Бектура Асанова, которого ЦИК не допустил выборам президента из-за непогашенной судимости, как крайне эмоциональное, «способное вызвать недовольство как среди пользователей, так и в общественно-политической ситуации в стране».

«Со стороны Бектура Асанова недопустимо таким образом играть на эмоциях людей, за что можно понести ответственность», — заявили в ведомстве. гражд

ГКНБ призвал всех воздержаться от распространения каких-либо провокационных призывов, недостоверной информации и видеоматериалов сомнительного содержания.

В комитете также напомнили, что виновные за распространение провокационных материалов понесут ответственность согласно действующему законодательству.

Политик Бектур Асанов 26 ноября записал видеообращение, где высказался об угрозах, которые поступают ему и его сторонникам в социальных сетях с непонятных аккаунтов. После он обратился к Садыру Жапарову с требованием, чтобы тот успокоил своих сторонников.

За день до этого Комитет гражданского контроля призвал правоохранительные органы объединиться в борьбе с «агрессией и угрозами» сторонников Садыра Жапарова. ГКНБ в ответ на это попросил не распространять провокационные призывы и обращаться с конкретными фактами.

Активисты заметили шквал агрессии и угроз, вплоть до угроз убийством и угрозами терроризмом в отношении отдельных политиков, критикующих Садыра Жапарова.

Тогда комитет призвал документировать такие сообщения и направлять в правоохранительные органы и пообещал, что «виновные за распространение провокационных материалов понесут уголовную ответственность строго в соответствие с действующим законодательством».

Угрозы от сторонников Жапарова

Сторонники Садыра Жапарова освободили его из колонии в ночь с 5 на 6 октября после захвата Белого дома, который произошел из-за недовольства итогами парламентских выборов.

Так с начала политического кризиса в Кыргызстане сторонники Жапарова лоббировали его на пост премьер-министра и и.о. президента и каждый день митинговали у Дома правительства.

Несколько депутатов заявили о давлении и угрозах с их стороны — сторонники требовали, чтобы нардепы поддержали кандидатуру Жапарова на голосовании. В частности, Наталья Никитенко и Аида Касымалиева указывали на факты угроз.

Вице-спикерка Касымалиева написала, что ей угрожает Урмат Самаев — кандидат от «Мекеним Кыргызстан», замешанный в стычке контрабандистов в 2019 году. Ранее она собиралась оспаривать решение парламента о назначении Жапарова премьером из-за несоблюдения регламента.

Нападкам от сторонников Жапарова подверглись и журналисты. 6 октября неизвестные мужчины напали на корреспондентов «Клоопа» у Дома правительства — они пытались силой отобрать у них камеры, но прохожие помогли журналистам.

Такие случаи продолжались и фиксировались на протяжении всего кризиса. 10 октября сторонники Жапарова пришли в офис издания Sputnik и угрожали разгромить его, если они не отправят корреспондентов освещать их митинг у Дома правительства.

Угрозы сторонников Садыра Жапарова также явились одной из причин отставки экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Они требовали его добровольно сдать полномочия с первых дней митингов, в последние дни они обещали пойти в госрезиденцию, где живет Жээнбеков.

В своем обращении к кыргызстанцам экс-президент призвал нового премьер-министра Жапарова увести своих сторонников из Бишкека, так как ситуация могла перерасти в двусторонний конфликт.

Кроме этого, увеличилось число гневных комментариев в соцсетях под постами с мнением против действий Жапарова. Издание Kaktus.Media выяснило, что аккаунты, которые раньше поддерживали Райымбека Матраимова и Сооронбая Жээнбекова, начали писать комментарии в поддержку Садыра Жапарова.