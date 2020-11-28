Пресс-служба ГКНБ «призывают всех к взаимному сотрудничеству в интересах спокойствия в стране», так как участились сообщения «провокационного характера о том, что через фейковые аккаунты в соцсетях поступают различного рода угрозы и посты агрессивного содержания якобы от сторонников Садыра Жапарова». Ведомство возглавляет друг и соратник Жапарова Камчыбек Ташиев.
«Гражданские активисты и политические деятели ради дешевого самопиара, распространяют фейковые информации такого рода, тем самым преднамеренно нагнетают обстановку», — считает ведомство.
В ГКНБ также отметили, что расценивают выступление одного из кандидатов в президенты Бектура Асанова, которого ЦИК не допустил выборам президента из-за непогашенной судимости, как крайне эмоциональное, «способное вызвать недовольство как среди пользователей, так и в общественно-политической ситуации в стране».
«Со стороны Бектура Асанова недопустимо таким образом играть на эмоциях людей, за что можно понести ответственность», — заявили в ведомстве. гражд
ГКНБ призвал всех воздержаться от распространения каких-либо провокационных призывов, недостоверной информации и видеоматериалов сомнительного содержания.
В комитете также напомнили, что виновные за распространение провокационных материалов понесут ответственность согласно действующему законодательству.
Политик Бектур Асанов 26 ноября записал видеообращение, где высказался об угрозах, которые поступают ему и его сторонникам в социальных сетях с непонятных аккаунтов. После он обратился к Садыру Жапарову с требованием, чтобы тот успокоил своих сторонников.
За день до этого Комитет гражданского контроля призвал правоохранительные органы объединиться в борьбе с «агрессией и угрозами» сторонников Садыра Жапарова. ГКНБ в ответ на это попросил не распространять провокационные призывы и обращаться с конкретными фактами.
Активисты заметили шквал агрессии и угроз, вплоть до угроз убийством и угрозами терроризмом в отношении отдельных политиков, критикующих Садыра Жапарова.
Тогда комитет призвал документировать такие сообщения и направлять в правоохранительные органы и пообещал, что «виновные за распространение провокационных материалов понесут уголовную ответственность строго в соответствие с действующим законодательством».
Угрозы от сторонников Жапарова
Сторонники Садыра Жапарова освободили его из колонии в ночь с 5 на 6 октября после захвата Белого дома, который произошел из-за недовольства итогами парламентских выборов.
Так с начала политического кризиса в Кыргызстане сторонники Жапарова лоббировали его на пост премьер-министра и и.о. президента и каждый день митинговали у Дома правительства.
Несколько депутатов заявили о давлении и угрозах с их стороны — сторонники требовали, чтобы нардепы поддержали кандидатуру Жапарова на голосовании. В частности, Наталья Никитенко и Аида Касымалиева указывали на факты угроз.
Вице-спикерка Касымалиева написала, что ей угрожает Урмат Самаев — кандидат от «Мекеним Кыргызстан», замешанный в стычке контрабандистов в 2019 году. Ранее она собиралась оспаривать решение парламента о назначении Жапарова премьером из-за несоблюдения регламента.
Нападкам от сторонников Жапарова подверглись и журналисты. 6 октября неизвестные мужчины напали на корреспондентов «Клоопа» у Дома правительства — они пытались силой отобрать у них камеры, но прохожие помогли журналистам.
Такие случаи продолжались и фиксировались на протяжении всего кризиса. 10 октября сторонники Жапарова пришли в офис издания Sputnik и угрожали разгромить его, если они не отправят корреспондентов освещать их митинг у Дома правительства.
Угрозы сторонников Садыра Жапарова также явились одной из причин отставки экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Они требовали его добровольно сдать полномочия с первых дней митингов, в последние дни они обещали пойти в госрезиденцию, где живет Жээнбеков.
В своем обращении к кыргызстанцам экс-президент призвал нового премьер-министра Жапарова увести своих сторонников из Бишкека, так как ситуация могла перерасти в двусторонний конфликт.
Кроме этого, увеличилось число гневных комментариев в соцсетях под постами с мнением против действий Жапарова. Издание Kaktus.Media выяснило, что аккаунты, которые раньше поддерживали Райымбека Матраимова и Сооронбая Жээнбекова, начали писать комментарии в поддержку Садыра Жапарова.