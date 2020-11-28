Шесть человек скончались за минувшие сутки от осложнений коронавируса. Трое из них в Бишкеке, по одному пациенту не стало в Нарынской, Чуйской и Ошской областях.

Также за сутки вирус подтвердили у 423 человек.

Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 130. Немногим меньше в Чуйской области — 102.

В Джалал-Абадской области 50 новых зараженных. В Ошской области 35, а в Оше еще 16.

В Иссык-Кульской области 33 новых зараженных. В Баткенской области 29 новых зараженных.

В Таласской области — 17. Меньше всего новых зараженных в Нарынской области — вирус подтвердили за сутки у 11 человек.

Есть среди новых зараженных и медики. Вирус подтвердили у 14 медработников.

Больше всего новых заражений среди медиков в Бишкеке — 6. В Чуйской области вирус подтвердили у трех медработников.

В Ошской области и Оше — по одному. По одному медработнику заразилось и в Джалал-Абадской, Баткенской и Иссык-Кульской областях. Причем в Иссык-Кульской медик работал в красной зоне.

Выздоровели и были выписаны из больниц 461 человек за прошедшие сутки.

Но остаются в больницах 2869 пациентов, 109 из них в крайне тяжелом состоянии, 750 в тяжелом, 1958 — в состоянии средней тяжести.

Всего за время пандемии зафиксирован 71 971 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 63 407 человек.

Из них, по мнению Минздрава, скончались 1262 пациента с коронавирусом. Но стоит помнить, что ведомство сократило свою статистику на более, чем 400 случаев — это касалось пациентов с коронавирусом и сопутствующими болезнями. При этом Минздрав обещал сделать пересчет по стандартам ВОЗ — тогда людей с сопутствующими болезнями должны были бы, наоборот, добавить в статистику, так как если бы не коронавирус, их болезни не усилились бы и не привели бы к смерти.