МЧС сообщил о снегопаде на трассе Бишкек-Ош. Водителей просят быть осторожнее и соблюдать дистанцию в 500 метров.

На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Кок-Бель дорогу очищают от снега и подсыпают, чтобы сделать проезд более безопасным. На 80 километре дороги на посту Сосновка установили пункт обогрева на тот случай, если погода станет причиной для заторов. В пункте дежурит автомобиль медпомощи.

На 128 км На 80 км

Кыргызгидромет уже объявил штормовое предупреждение: 28 и 29 ноября на большей части территории страны временами будут снегопады, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей осадки будут интенсивными.