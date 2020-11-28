И.о. премьера Артем Новиков посетил КПП «Чалдовар» на кыргызско-казахской границе и поднял тему бездействия госорганов в борьбе с контрабандой.

«Мы убедились в том, что ни одна из тех мер, которые были подготовлены до этого времени, не работают. К примеру, налоговой службе была поставлена конкретная задача – внедрить с 15 ноября пилотную систему учета товаров. Однако, мы видим, что оборудование даже не установлено. Вся техника находится в коробках. Это говорит о полном бездействии соответствующих служб», — сказал он.

Он поручил принять меры в отношении чиновников, не выполняющих поставленные задачи и пообещал снова посетить КПП для проверки новой системы, которая будет вести единый учет товаров.

«В последние годы мы часто говорим о борьбе с контрабандой. Неучтенный товар создает большие проблемы предпринимателям, работающим честно. На сегодняшний день ключевой задачей Правительства является создание единой налоговой, таможенной, пограничной и весогабаритной системы. Тем самым, должна быть создана единая система по единому учету товаров», — считает Новиков.

По его словам, такая система поможет наладить учет налоговых поступлений и поможет войти на отечественный рынок крупным импортерам. Пока у ведомств разная информация и нет учета данных.

«На сегодняшний день у всех, кто осуществляет контроль за перемещением товаров, разные данные. Они не отражают реального количества проследовавших транспортных средств. При этом, невозможно поднять данные за предыдущий день, так как нет четкого учета данных. Из-за сбоя в системе не отражаются реальные данные учета товаров, что создает коррупционные проявления и риски», — сказал Новиков.

Контрабанда в Кыргызстане

Контрабанда в Кыргызстане — большая проблема, негативно сказывающаяся не только на поступлении налогов, но и на репутации страны в ЕАЭС. Например, в стране множество лет вольготно работала контрабанда ценных товаров, которые регистрировали как дешевые ткани. Контрабанда принадлежала бизнесмену Хабибуле Абдукадыру, который есть на общих фото (в обнимку) с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и президентом Сооронбаем Жээнбековым. Он также присутствовал на инаугурации последнего.

Согласно ряду документов, переданных журналистам бизнесменом Айэркеном Саймаити, работавшим на Абдукадыра, в контрабанде помогал на тот момент зампред таможни Райымбек Матраимов. Из Кыргызстана контрабанду вывозили в страны ЕАЭС, где и продавали. Наносился ущерб не только Кыргызстан, но и странам партнерам. Также через Кыргызстан вывозили большие суммы денег — то в колесах большегрузов, то на теле коллег Саймаити. Один из таких доставщиков денег был убит в 2019 году, а после был убит и сам Саймаити.

И это не единственный скандал с контрабандой. Так в Казахстане арестовали кыргызского депутата Дамирбека Асылбека уулу — его назвали главой контрабандной ОПГ и посадили за решетку, дав большой срок. После его передали в кыргызскую колонию, из которой политика вскоре отпустили — срок он не отсидел.

В ноябре 2020 года ГКНБ расследует дело о контрабанде золота — в рамках этого расследования задержали бывшего зампреда спецслужбы Дуйшенбека Чоткараева. Бывший глава спецслужбы Абдиль Сегизбаев, который намерен участвовать в выборах президента, считает, что задержание Чоткараева все же связано не с контрабандой, а с выборами президента и попыткой помешать ему баллотироваться.