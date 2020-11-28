Издание Factcheck провело расследование, согласно которому новый глава госучреждения Унаа при ГРС является сватом Садыра Жапарова.

Пресс-служба правительства 21 октября сообщила, что Жапаров, который тогда был премьер-министром, назначил Турусбека Түмөнбаева директором «Унаа».

По данным издания, Турусбек Түмөнбаев — родной брат мужа сестры Садыра Жапарова — Акат Джапаровой.

Factcheck нашел двух братьев Турусбека Түмөнбаева. Первый — Акылбек, аудитор Счетной палаты и кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен». Второй Таалайбек — он скончался.

По данным издания, Акат Джапарова была замужем за вторым, Таалайбеком. У них есть трое детей — Айжамал, Бермет и Нурбек Түмөнбаевы. В профиле Бермет Түмөнбаевой в «Одноклассниках» Садыр Жапаров указан как “дядя”.

Садыр Жапаров участвует в досрочных президентских выборах, назначенных на 10 января 2021 года. 5 октября, когда тысячи несогласных с итогами парламентских выборов граждан вышли на центральную площадь Бишкека, мирный митинг перерос в столкновения с силовиками и привел к захвату Белого дома. Тогда же Жапаров был освобожден из места заключения своими сторонниками. Он добился назначения на пост премьер-министра, а затем и вовсе стал исполнять обязанности президента Кыргызстана. 14 ноября он сложил полномочия и.о. президента, чтобы баллотироваться на выборах президента.