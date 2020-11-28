Госкомитет национальной безопасности ответил на заявление кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева о том, что задержание бывшего замглавы ГКНБ Дуйшенбека Чоткараева — это давление на него и попытка сорвать сбор подписей в его поддержку.

В госкомитете отметили, что в марте 2019 года Военная прокуратура КР начала досудебное производство по нескольким делам, связанным с контрабандой ювелирный изделий.

Так вспомнили о деле о контрабанде золота 2017 года. Согласно делу, 22 килограмма золота ввезли в Кыргызстан контрабандным путем. Руководство ГКНБ дало незаконное указание прекратить доследственную проверку по этому делу и вернуть золото.

В 2017 году главой ведомства был как раз Абдиль Сегизбаев, а его замом Дуйшенбек Чоткараев.

«В результате госбюджету республики был нанесен ущерб в особо крупном размере», — сказали в ГКНБ.

ГКНБ сообщает, что «при этом, в ходе следствия были собраны достаточные доказательства, а причастные к контрабанде поставщики были привлечены к ответственности». Эти люди признали вину и возместили ущерб в более 6 млн сомов.

Теперь спецслужба установила, что поставщики были в сговоре с сотрудниками ГКНБ. Одного бывшего сотрудника уже задержали, а экс-зампредседателя Дуйшенбека Чоткараева, непосредственно курировавшего задержание контрабанды, допросили в качестве свидетеля.

«По результатам проведенных следственных мероприятий действиям бывшего руководства ГКНБ будет дана окончательная юридическая оценка», — заявили в комитете.

Дуйшенбека Чоткараева задержали 27 ноября. Кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев заявил, что расценивает действия госкомитета, как попытку сорвать сбор подписей в его поддержку, потому что Чоткараев координировал сбор.

Кто такой Сегизбаев?

Абдиль Сегизбаев — один из близких соратников Алмазбека Атамбаева. В отличие от многих других приближенных бывшего главы государства, его еще не привлекли к уголовной ответственности. По его словам, его уже допрашивали по делу о документах из Белиза.

Будучи главой ГКНБ, в 2016 году Абдиль Сегизбаев предоставил президенту Атамбаеву документы, якобы подтверждающие, что «ата-мекеновцы» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов владели акциями «Мегакома» и имеют отношение к несостоявшейся попытке продажи 51% акций сотового оператора.

Тогда глава Госкомитета нацбезопасности утверждал, что документы были получены им из официальных органов Белиза, но спустя почти два года после стало известно, что ГКНБ не получал таких документов. К этому времени Сегизбаев уже ушел из ведомства и продолжал настаивать, что у него были документы, но подтвердить их не удалось.

Абдиль Сегизбаев возглавлял ГКНБ в 2016-2018 годы. Дуйшенбек Чоткараев был его заместителем. Был уволен из ГКНБ в апреле 2018 года, после начала конфликта президента Сооронбая Жээнбекова и его предшественника Алмазбека Атамбаева.