За минувшие сутки скончались четыре человека. Два пациента с коронавирусом умерли в Бишкеке, по одному не стало в Иссык-Кульской и Баткенской областях.

Вирус подтвердили и у 456 новых зараженных. Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 110.

Почти равное количество в Джалал-Абадской и Чуйской областях — 102 и 101.

В остальных областях их намного меньше. В Ошской области и Оше — 34 и 10 новых зараженных.

В Иссык-Кульской области заразились еще 37 человек, а в Баткенской — 30.

В Таласской области 24 новых пациента с коронавирусом, меньше всего новых пациентов в Нарынской области — восемь.

Вирус подтвердили также у 14 медиков. Четыре из них из Ошской области, еще четыре — из Джалал-Абадской.

В Бишкеке коронавирус подтвердили у трех медиков, в Чуйской области — у двоих.

В Иссык-Кульской области вирус подтвердили у одного медика.

За сутки из больниц были выписаны еще 382 человека. Но остаются в них еще 2840 пациентов. 111 из них в крайне тяжелом состоянии, 735 — в тяжелом.

Общее число случаев заражения за пандемию — 72 427. Из них выздоровели — 63 789. Всего по официальной статистике минздрава скончались 1266 пациента с коронавирусом (ранее из статистики убрали смерти более 400 пациентов у которых были сопутствующие болезни).