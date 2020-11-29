В это снежное воскресенье кыргызстанцы снова вышли на марш в защиту Конституции. На марше были порядка 400 человек, в том числе три кандидата в президенты — Каныбек Иманалиев, Равшан Жээнбеков и Канат Исаев. Все они ткже не согласны с проектом новой Конституции и не раз критиковали попытку изменить главный законс страны.

Власти намерены Конституцию изменить, причем и депутаты, которым продлили работу, и исполняющий обязанности президента едва ли могут по закону инициировать подобные перемены. Как минимум нужен новый созыв парламента и довольно большой период времени между созданием, обсуждением, внесением поправок и самим референдумом по принятию этих изменений.

Кыргызстанцы, которых устраивает действующая Конституция, и которые хотят, чтобы все делалось по закону, не первое воскресение выходят на марш. Тем временем поправки обсуждает Конституционное совещание — все это делается тоже не так, как положено по закону, и критикуется юристами.

Референдум по Конституции планировали провести 10 января одновременно с выборами президента, однако по закону это невозможно и стоит перенести референдум хотя бы до 17 января. Но, в целом, при создании и лоббировании этого проекта новой Конституции было попрано столько правил, что надеяться на дальнейшее соблюдение законов не приходится.

Как проходил марш: