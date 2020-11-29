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Правозащитница Рита Карасартова вышла на марш против изменения Конституции. Она считает, что шестой созыв парламента попросту не может по закону проводить такие реформы.

«Шестой созыв не имеет права проводить реформы — по Конституции его время ушло. 5 числа [октября] народ не выходил, чтобы сменить форму правления или провести конституционную реформу. Было единственное требование против массового подкупа и высоких порогов избирательных. Избирательные пороги снизили? Теперь нужно провести выборы в парламент. И только седьмой созыв Жогорку Кенеша имеет право обсуждать, куда мы должны пойти, как мы должны идти, с кем, почему это должно быть. Чтобы это была такая широкая коалиция в виде конституционного совещания», — считает правозащитница.

Она также отметила, что формат работы конституционного совещания тоже не соответствует правилам.

«А то, что сейчас делается — сначала текст выдали, потом собрали конституционное совещание — это просто профанация. Нам хотят в очередной раз лапшу на уши навешать. Потому что даже ведущий Борубашев [Бекбосун Борубашев — председатель Конституционного совещания] сказал, что «концепт мы не должны менять, текст мы попробуем улучшить». Что значит «концепт не менять»? Кто дал им право вот так издеваться над народом Кыргызстана? Поэтому я считаю, что народ должен встать на защиту таких фундаментальных вопросов», — говорит она.

Карасартова считает, что то, как сейчас продвигается идея принятия новой Конституции, все это незаконно. 

«Конституция — это самый главный общественный договор между гражданами и властью. Должно решаться не вот-такими вот нахрапами — «за мной стоят люди». Извини, я тоже «люд», и все, кто здесь [на воскресном марше] против, чтобы над нами так издевались. Вот поэтому я вышла сегодня и буду об этом писать и приводить основные доводы, почему эта диверсия Садыра Жапарова незаконна», — говорит она.

Рита Карасартова — активистка и правозащитница. Была советником министра по делам местного самоуправления и регионального развития с 2004 по 2005 годы. Критиковала правление Алмазбека Атамбаева. Весной 2017 года провластная Социал-демократическая партия (СДПК) подала на неё в суд о «защите деловой репутации».

Это случилось вскоре после того, как правозащитница заявила в интервью изданию 24.kg, что партия СДПК «продает должности направо и налево». Была критична и во время правления Сооронбая Жээнбекова. 

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