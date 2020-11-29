Кандидат в президенты Равшан Жээнбеков участвовал на марше против изменения Конституции. Политик опасается, что проект новой Конституции может разделить народ.

«Если мы Конституцию будем менять закрываясь, только собирая своих сторонников — это не будет Конституцией. Это не будет документом, который объединяет нацию, страну. Она [новая Конституция] нас будет разделять. Мы должны делать это не торопясь», — говорит политик.

В новом проекте Конституции ставка сделана на президентское правление. Жээнбеков — сторонник парламентской, хоть и баллотируется в президенты.

«Сегодня люди придерживаются двух позиций. Первая — сторонники сильной президентской власти, вторая — сторонники парламентской демократии. В конце-концов будет решать народ. Лично я считаю, что Конституция должна меняться в сторону прогресса, в сторону цивилизации, в сторону парламентской демократии. Все страны, которые имели сильную президентскую власть, они отказались или отказываются и переходят в сторону парламентской демократии, где решает не один человек, а коллектив. Через это они находят пути развития страны», — утверждает Жээнбеков.

Кто такой Равшан Жээнбеков?

Равшан Жээнбеков — экс-депутат парламента. При правлении Алмазбека Атамбаева он был в оппозиции, но позже переменил мнение о политическом оппоненте и во время кой-ташских событий оказался на территории дома Атамбаева.

Его задержали 12 декабря из-за его присутствия при штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева, и предъявили обвинения по 7 тяжким и особо тяжким статьям, среди которых «Захват заложников», «Организация массовых беспорядков», «Насильственный захват власти». Все эти дела Равшан Жээнбеков считал политическими.

После событий 5 октября Равшан Жээнбеков покинул СИЗО-1, сейчас ему изменена мера пресечения и он баллотируется в президенты на досрочных выборах 10 января 2021 года. Его поддерживают сторонники Алмазбека Атамбаева — экс-зампред СДПК Кундуз Жолдубаева освещает на своей странице в фейсбуке сбор подписей в его пользу.