Фото: Влад Докшин / «Новая газета»



Когда жизнь москвичей ушла в онлайн, в ответ переформатировался рынок труда, и крупный ритейл начал очень активно набирать иностранный персонал для обслуживания доставки: сборщиков интернет-заказов, комлектовщиков, грузчиков и фасовщиков.

— Эти вакансии предлагали все распределительные центры торговых сетей и склады вокруг МКАД. Весь период карантина были востребованы швеи, которых нанимали на пошив масок, одноразовых костюмов, фасовщики и упаковщики средств индивидуальной защиты, дезинфекторы автобусов и железнодорожных составов. После карантина начал восстанавливать свои силы ресторанный бизнес, и какой-то период времени у нас были сплошные вакансии на поваров, работников кухни, посудомойщиков, официантов, — рассказала Саламова.

Однако параллельно с появлением все большего числа вакансий рекрутеры стали наблюдать значительное проседание по откликам соискателей.

— Когда МВД разрешило мигрантам не платить за патенты, это позволило значительному количеству нелегалов выйти на рынок труда, а легальному сегменту иностранцев — не платить за патенты, — говорит Саламова. — По завершении льготного периода и у иностранных граждан, и у работодателей случилась паника — как быть с людьми: кого можно оставить работать, кого надо увольнять, как теперь принимать на работу иностранцев с неоплаченными патентами? Да и сами мигранты поддались стремлению во что бы то ни стало вернуться на родину: многие поехали к границам с Казахстаном, образовав стихийные лагеря и в какой-то мере оголив рабочие места, так как им на смену приехать никто не мог из-за закрытых границ.

Этот стон у нас рекрутингом зовется

Нынешнюю ситуацию на рынке труда Саламова характеризует как «крайне нестабильную, но очень интересную». Наталья Хмельницкая, гендиректор сервиса для мигрантов «ТутЖдут», который занимается кадровым подбором, нехватку мигрантов описывает фразой: «Где-то мы слышим плач работодателей, а где-то уже стоны».

На фоне нехватки рабочей силы политики в очередной раз заговорили о том, что Россия прекрасно справится без мигрантов. «Падение доходов, рост безработицы, закрытие предприятий и весьма пессимистичные прогнозы по их восстановлению приведут к тому, что россияне будут браться за любую работу. А значит, рабочие места, которые традиционно принадлежали гастарбайтерам, будут замещаться россиянами. Это серьезный тренд, и он уже обозначился», — патетически заявлял в середине октября депутат Госдумы Сергей Калашников.

Директор Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС Владимир Малахов говорит, что

слова «мигранты нам не нужны, их заменят россияне» — в чистом виде идеология и ничего больше.

— У нас такая одержимость идеей-фикс «нам мигранты не нужны», что, даже когда жизнь показывает нечто противоположное, люди продолжают утверждать: «мы сами справимся, надо просто перевезти в Москву россиян из регионов». Но все забывают о том, что условия труда и уровень зарплаты, который существует на стройках, ЖКХ, в курьерской сфере, малопривлекательные, и не факт, что граждане России пойдут работать на эти условия, — говорит эксперт.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»



Действительно, работодатели попытались набрать на подобные вакансии россиян. По словам Светланы Саламовой, замещение шло не так гладко, как хотелось бы. Эксперт приводит историю крупного московского отеля, где ранее горничными работали мигрантки, а недавно вахтовым методом завезли людей из регионов — и не смогли с ними работать.

— Во-первых, у российских соискательниц оказалась не такая высокая лояльность к гостям заведений. Во-вторых, не такой покладистый характер. В-третьих, они оказались не готовы работать столько же, как мигранты. И отель сказал аутсорсерам: «Делайте что хотите, но нам россияне не нужны». Люди в регионах измотаны тяжелой жизнью. Они приезжают в Москву и видят, что у них люди живут на копейки, а тут уровень жизни совсем другой, и они должны обслуживать своих же, россиян. Сказалась разница между психологией мигранта и россиянина.

Первые приезжают в чужую страну работать. Россияне находятся на своей территории, поэтому тщательно изучают договоры и не стесняются отстаивать свои права, — говорит Саламова.

Реальный вакуум на рынке труда начался в середине сентября и длится уже третий месяц, но замещения мигрантов россиянами так и не произошло: из 100% вакансий замещение удалось максимум на каждую десятую, говорит Наталья Хмельницкая.

Нехватку мигрантов в столице и области невозможно заместить даже с учетом огромной безработицы в регионах.

— В том же Кирове средняя зарплата 15 тысяч, но никто не хочет ехать сюда на зарплату в 45 тысяч с жильем. Я объясняю это тем, что у людей утрачены трудовые компетенции, и они не хотят работать, как мигранты, — говорит руководитель «ТутЖдут». — Мы уже не рассматриваем производственные работы с тяжелыми условиями труда, где невозможно найти людей. В этих сферах должны изменять их и платить выше зарплату. Однако теперь мы столкнулись с тем, что в логистике (склады, крупные распределительные центры) нехватка людей доходит до 60%.

Время сейчас другое

Владимир Малахов напоминает, что с 1989 года радикально изменилась экономическая ситуация. Если до этого в странах ОЭСР мигрантский труд был дополнением к национальному рынку труда, то теперь он является его интегративной частью, поэтому невозможно механически убрать «понаехавших» и поставить своих. Происходящее сейчас, по мнению Малахова, — это лакмусовая бумажка; может ли российское население решить те проблемы, которые раньше решали при помощи внешних мигрантов.

— Какая-то часть россиян потеряла работу, но не факт, что они возьмутся за ту, что делали мигранты. Не пойдет на стройку или подметать улицы человек со статусом, который привык получать определенные деньги, со своим представлением, что такое достойная и недостойная работа для него. Это им не придет в голову, они ищут себя в других нишах, создают новые рабочие места.

Когда стало понятно, что россияне мигрантов не заменят, среди работодателей на рынке труда поднялась паника. Крупный бизнес начал прорабатывать возможность вывоза мигрантов при помощи чартерных рейсов, автобусных перевозок в рамках организованного подбора.

— Даже мы получали запрос о том, есть ли у нас возможность организовать вывоз 400 человек из Узбекистана. Причем такие запросы актуальны не только для Москвы. Наоборот, больше всего подобных запросов шло из регионов, где строятся большие стратегические объекты, газопроводы, где работают крупные промышленные предприятия, и из аграрного сектора, — отмечает Саламова.

На сегодняшний момент все больше крупных предприятий и аутсорсинговых компаний готовы оплачивать авиаперелет мигрантов и сопровождать работников к будущему месту работы.

Сейчас, с приближением зимы, новый виток паники и дефицит работников почувствовали клининговые компании и организации ЖКХ. Уборщицы востребованны постоянно, так как если раньше помещения можно было убирать пару раз в день и девушек нанимали на почасовую работу, то теперь все помещения необходимо постоянно дезинфицировать, и человек нужен на месте полный рабочий день.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»



Что касается дворников, то здесь уместно вспомнить историю, как в феврале 2018 года в Москве разгорелся скандал, когда заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что дворник в столице получает 45 тысяч рублей. Тогда их реальная зарплата составляла 25–30 тысяч. И вот спустя два года и одну пандемию появились вакансии, где дворникам готовы платить по 45 тысяч и даже оплатить перелет из страны исхода — и все равно найти работника нелегко.

— Так как за легальных мигрантов происходит борьба, во всех отраслях начали повышать зарплату, — подтверждает Хмельницкая. — Мы в логистике конкурируем со стройкой, там ситуация еще хуже. Подряды были выиграны в прошлом году, когда мы не знали, что будет пандемия, а сейчас надо сдавать объекты.

За это им грозят штрафы, и работодатели конкурируют за мигрантов, готовы платить больше, но людей все равно не хватает.

По данным Хмельницкой, рост зарплат варьируется от 10% до 25%:

— Был клининг, где у женщин была частичная занятость и невысокие зарплаты. Сейчас там выход стоит минимум 1500 рублей. В логистике (работа на складах) в 2018 году конкурентной была зарплата 1400 рублей за смену плюс оплата жилья. Сейчас 1700—1800 за смену плюс оплата жилья, где-то еда и корпоративный транспорт.

Благодаря тому, что россияне оказались неготовы работать по 11–12 часов в день за среднюю зарплату, рынок труда начинается выравниваться: работодатели вынуждены либо улучшать условия труда, либо повышать зарплату. В желании привлечь или удержать мигрантов заметно больше работодателей стали готовы не только оплатить билеты, но и оформление и оплату патентов. Однако эксперты полагают, что все это может закончиться в то время, когда откроют границы.

— Положение в странах исхода печальное. Мы спрашиваем, на что идут деньги, которые мигранты отправляют домой. Большинство отвечает, что на продукты и лекарства. Сейчас мигранты, по сути, обслуживают родные страны, где сложная ситуация с коронавирусом, болеет много людей, дорогие лекарства и нет работы. И как только сюда хлынут новые потоки, я не уверена, что сохранится вот это конкурентное преимущество для людей, — отмечает Хмельницкая.

Наталья Хмельницкая прогнозирует, что, если границы не откроются, «месяца через три рынок получит другую динамику, и перетекание россиян на позиции мигрантов вырастет до 30%, но все равно никогда не будет полным».

Если мигранты так и не смогут попасть в Россию, то между работодателями и ищущими работу начнется торг и перетягивание каната, заключает Владимир Малахов из РАНХиГС:

— У первых свое представление о том, сколько они могут платить, а сколько им нерентабельно. У вторых — сколько для них минимум, ниже которого они не опустятся, будут сводить концы с концами, проедая сбережения, беря кредиты или беря в долг у друзей, но не опустятся до 20–25 тысяч, которые им предложат, например, в ЖКХ. Однако пандемия уже очевидно показала, что без мигрантов россияне не справятся.

КОММЕНТАРИЙ

Анастасия Шеянова, руководитель массового подбора линейного персонала (грузчики, уборщики, упаковщики, дворники, трактористы, операторы поломоечных машин):



— Весенний локдаун мы перенесли хорошо, потому что мигранты были заинтересованы в работе. А вот осенью остро ощутили нехватку, в связи с чем люди стали требовать повышенные ставки. Если раньше она составляла 1300 рублей за 11-часовой рабочий день, то сейчас тот же самый мигрант просит 1800–2000 рублей. Люди звонят по нашим объявлениям, мы озвучиваем ставку, а они говорят, что сейчас могут найти оплату выше.

Раньше высокие ставки были для привлечения граждан России, а сейчас мигранты стали «дороже» россиян.

Мы понимаем, что людям надо оплачивать патенты и другие расходы. Но даже когда мы предлагаем «плюшки» в виде проживания в квартирах, питание и компенсацию проезда, мигрантам это уже неинтересно. Мигранты поняли, что их мало, и стали просить более высокую зарплату. Я думаю, что сейчас зарплатная вилка в 1800–2000 установится и, когда границы откроются, не упадет.

Если мы говорим о вахте россиян из регионов, то они не едут, так как боятся вируса, что города закроют и они не попадут домой. Также из-за недобросовестных работодателей, которые в свое время привлекали сотрудников на вахту и не выплачивали или занижали ставки, у людей появилось недоверие к Москве и вахте в частности.

За последние 10 лет отношение к мигрантам стало гораздо лучше. У нас был проект по железнодорожным вокзалам: там людям платили копейки без дополнительных условий. Сейчас облегчили работу в России гражданам Кыргызстана, которые вошли в ЕАЭС. Если проанализировать рынок, то видно, что мигрантам открылось много дверей в те места, где раньше работали россияне. Например, во всех ресторанах быстрого питания, курьерской доставке, службе такси. Я считаю, что те ставки, которые были: 1100–1500 рублей за смену, — это адекватная плата за труд линейного персонала. Сейчас для мигрантов предоставляются более интересные предложения, дополнительно включающие проживание, питание, прохождение медосмотров, возможность еженедельных авансов и оформление по ТК России, когда работодатель платит налоги за мигрантов, а не «по-черному», как это было ранее. В связи с этим у работающих по патенту мигрантов есть в конце года возможность вернуть часть налогового вычета.