Депутат и кандидат в президенты Каныбек Иманалиев посетил марш против изменения Конституции. Политик считает, что сейчас не время менять главный закон страны.

«Я вышел поддержать своих единомышленников. На улице зима, в мире пандемия, кризис, в бюджете денег нет — в такое время проводить конституционную реформу нецелесообразно. В мировой практике, прежде чем конституционные реформы делать, должно пройти общественное обсуждение среди народа, потом среди экспертов, потом только на политическом уровне. То есть, нужен общенациональный диалог», — говорит он.

Иманалиев считает, что важно, чтобы проект новой Конституции соответствовал международным нормам.

«Мы являемся субъектами международного права. Кыргызстан ратифицировал ряд международных конвенций, где мы на себя берем обязательства по конституционному вопросу. Сегодня мы должны прислушаться к мнению международного сообщества», — утверждает политик.

В целом, он не против того, чтобы Конституцию меняли — но не сейчас и не с этим парламентом.

«Трое выборов впереди. Парламентские, президентские, местные. Только после этого мы можем создавать площадку для обсуждения проекта Конституции. Мы должны определить повестку дня — какие статьи являются загвоздкой для развития страны? И полностью менять Конституцию.

В такой спешке, в такие сжатые сроки, в таком формате принимать Конституцию — это не соответствует интересам народа Кыргызстана», — настаивает политик.

Кто такой Каныбек Иманалиев?

Каныбек Иманалиев — депутат, известный шуточной цитатой о крокодиле в реке Нарын. Не раз участвовал в различных маршах и мирных митингах, демонстрировал отличное от большинства мнение в парламенте, голосовал против спорных законопроектов. На последних выборах был замечен за заседании партии «Мекеним Кыргызстан», в состав которой, однако, не вошел.

Посещал он и предыдущий воскресный марш против изменения в Конституцию. А на прошедшем недавно медиафоруме заявил, что единственной полноценной и легитимной властью в стране остались журналисты.