Депутат и кандидат в президенты Канат Исаев вышел на марш против изменения Конституции и раскритиковал своих коллег, которые подписались под проектом нового главного закона страны.

«Многие депутаты отказываются от своих подписей [под проектом новой Конституции], некоторые говорят, что подписались, не ознакомившись. Некоторые — что их ввели в заблуждение. Я хотел бы сказать, что весь народ их делегировал принимать законы, которые определяют правила для всего народа. Так безответственно относиться к своим обязанностям неправильно.

Я думаю, что если ввели кого-то в заблуждение и собирали подписи под одно, а на самом деле это за проект новой Конституции, то парламент должен очень ответственно отнестись. Если парламент будет так безответственно относиться, то он должен быть распущен», — считает политик.

Канат Исаев — лидер партии «Кыргызстан», одной из трех партий победителей выборов в парламент в октябре 2020 года. Тогда результаты выборов стали причиной протестов, после который вышел из заключения и пришел к власти оппозиционный правлению бывшего президента Алмазбека Атамбаева Садыр Жапаров. Садыр Жапаров поддерживает изменение Конституции, а среди инициаторов проекта новой Конституции числились депутаты партии «Кыргызстан» — например, Салайдин Айдаров и Нурбек Алимбеков, оба вошли в Конституционное совещание.

Сам Канат Исаев говорит, что не против, чтобы Конституцию изменили, но менять ее нужно соблюдая законы.

«Я не против конституционной реформы, но реформа должна быть в рамках закона. Есть конкретные сроки, которые четко указаны в законе — 10 января мы по срокам никак не можем уложиться. Поэтому мы заведомо идем на нарушение закона», — рассказывает он.

Однако он против предложенной новым проектом Конституции формы правления.

«Я против президентской формы правления, я против одномандатных избирательных округов. Я против проведения референдума 10 января», — говорит политик.

Одним из аргументов в пользу президентской формы правления называют неэффективность парламентской — мол, в Кыргызстане она за 10 лет не изменила ничего. Исаев считает, что на самом деле парламентской формы правления в Кыргызстане не было.

«На самом деле парламентско-президентской формы правления в Кыргызстане еще не было. Именно президентская форма правления привела к трагическим событиям в 2010 году. Сегодняшняя молодежь — 20-25 лет — ей в 2010 году было 10-15. Вся трагичность этого правления — они не были свидетелями. Говорит, что парламентская система себя не оправдала — это нелогично. Все знают, что с 2010 по 2016 год в стране все решения принимал Атамбаев», — утверждает Исаев.

Кто такой Канат Исаев?

Еще недавно Исаев был спикером парламента, но ушел с поста — официально для того, чтобы баллотироваться в президенты. До этого он отказался от исполнения обязанностей президента в пользу Садыра Жапарова.

Канат Исаев с 2015 по 2016 год возглавлял и партию, и фракцию «Кыргызстан». Но в 2016 году ушел из-за несогласия с инициированными президентом Алмазбеком Атамбаевым конституционными реформами. Против него выдвинули обвинения в коррупции и продаже госимущества в бытность мэром Токмака. После того, как он на выборах президента в 2017 году поддержал кандидата Омурбека Бабанова, Исаева обвинили в попытке захвата власти.

В январе 2018 года Исаева признали виновным в продаже госимущества в бытность мэром Токмака и приговорили к 12 годам колонии с конфискацией имущества, хотя в начале следствие требовало 20 лет. Благодаря амнистии срок снизился до 9 лет.

В конце июня 2018 года Бишкекский городской суд переквалифицировал статью «Коррупция» в деле Исаева о незаконной передаче муниципальной земли под строительство автобазы и здания рынка в Токмаке в статью «Злоупотребление должностными полномочиями».

Так как по новой статье срок давности преступления уже истёк, дело против Исаева, за которое его уже осудили на 12 лет, прекратили. Но он остался в заключении из-за обвинения в подготовке насильственного захвата власти.

Всего из-за обвинений в «подготовке беспорядков» он провел в СИЗО почти 10 месяцев, в июле 2018 года его отпустили под домашний арест. Весной 2019 года это дело приостановили.

После этого он вернулся к деятельности депутата парламента от фракции «Кыргызстан», в сентябре 2019 года благодаря самоотводу спикера парламента Дастана Джумабекова и Алмазбека Батырбекова вновь стал лидером партии.