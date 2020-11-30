Фото: пресс-служба МВД

Пресс-служба МВД сообщила о задержании в Бишкеке члена ОПГ — близкого родственника криминального авторитета Рыспека Акматбаева.

По данным ведомства, задержанный уроженец Иссык-Кульской области находился в межгосударственном розыске. В 2016 году он вошел в доверие к кыргызстанцу и обманом получил машину Honda Fit, а затем продал авто третьим лицам. Пострадавший понес ущерб на $4 тысячи, после чего ОВД Октябрьского района Бишкека объявило члена ОПГ в розыск.

Сотрудники МВД передали задержанного в ОВД района, его водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Милиция продолжает следствие по причастности задержанного к другим преступлениям.

Рыспек Акматбаев был одним из самых известных криминальных авторитетов в Кыргызстане. Акматбаева обвиняли в нескольких убийствах, но затем оправдали.

Весной 2005 года при невыясненных обстоятельствах погиб его сын. В октябре 2005 года при посещении исправительной колонии в Молдовановке был убит его брат, депутат Жогорку Кенеша Тынычбек Акматбаев.



Сам Акматбаев был убит в 2006 году у входа в мечеть в селе Кок-Жар через месяц после того, как стал депутатом парламента.