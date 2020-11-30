Директор Исторического музея Кенешбек Алмакучуков заявил, что его временно отстранили от занимаемой должности. Причиной этому стало начало досудебного производства по тендеру на изготовление униформы для работников музея в 2018 году.

«Данное дело не имеет никакого отношения к делам, связанным с капитальным ремонтом, то есть до моего прихода в музей, и тем более к нынешней социально-политической повестке», — сказал Алмакучуков.

По его словам, за три года работы в музее его команда проделала немало работы и заложила основу для новой корпоративной культуры.

«Все знают также, что в 2016 году в музее был пожар, который уничтожил часть ценностей. Досудебное производство до сих пор не закончено: был то ли поджог, то ли возгорание из-за нарушения правил безопасности — ответа до сих пор нет. Как и нет ответа на наши обращения по поводу поврежденных и пропавших музейных предметов», — заявил Алмакучуков.

Он также добавил, что в 2019 в надзорный орган обратился бывший сотрудник музея, которого Алмакучуков уволил за курение в зале здания. По его словам, в заявлении работника было сказано о якобы нарушениях в тендерных процедурах.

«Недолго думая, с подсказки разумеется, работник написал заявление в надзорный орган. Известно, что закон о государственных закупках не учитывает специфику деятельности учреждений культуры. В то же время возникает вопрос: почему в надзорных органах немедленно возникает интерес, а пожар и его последствия, пропажа экспонатов никак их не возбуждает? Просьба, не делайте поспешных выводов. Презумпцию невиновности никто не отменял», — заявил Алмакучуков.

По его словам, в нормативно-правовой базе, регулирующей хозяйственную деятельность учреждений культуры, существуют провалы, которые «заведомо делают нарушителями их руководство».

«Закон о госзакупках нуждается в учёте специфики товаров, работ и услуг в сфере культуры. […] Изготовление реквизита, сочинение музыки и т.д. — как посчитать себестоимость и издержки, обосновать рыночную цену? Любой руководитель учреждения культуры — пока не решим эти задачи — будет ходить под дамокловым мечом надзорных органов с подачи «доброжелателей»? Или «ничего не говори, ничего не делай и будь никем»?» — сказал Алмакучуков.

Дело о реконструкции Исторического музея

Исторический музей в Бишкеке закрыли на реконструкцию в марте 2016 года по инициативе президента Алмазбека Атамбаева.

Процесс реконструкции курировал Сапар Исаков, будучи замглавой администрации президента.

В мае 2018 года депутаты посетили реконструированный музей и заявили, что здание отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Тогда же Госкомитет нацбезопасности начал проверять использование средств на реконструкцию исторического музея, а позже заявил, что стоимость ремонта была завышена.

Дело было объединено с делом о коррупционных правонарушениях при строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ате. Шести фигурантам были предъявлены обвинения по статье 303 («Коррупция») Уголовного кодекса КР.

Среди них оказались бывший глава правительства КР Сапар Исаков, экс-заведующая отделом аппарата президента Мира Карыбаева и другие.

Обвинение утверждало, что Исаков «превысил свои должностные полномочия и создал устойчивую противоправную связь с Мирой Карыбаевой». Сам Исаков говорил, что это дело против него политическое и за ним стоит лично Сооронбай Жээнбеков.

Позже Первомайский районный суд Бишкека признал Исакова и Карыбаеву виновными. Исакова приговорили 18 годам лишения свободы и штрафу в 247 миллионов 650 тысяч сомов, а Карыбаеву к штрафу в 260 тысяч сомов. Городской суд оставил приговор без изменений.

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