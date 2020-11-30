Пресс-служба госкомитета нацбезопасности 30 ноября сообщила, что в розыск объявлен активный член организованной преступной группировки (ОПГ) Кадыр Досонов по кличке «Дженго».

По данным ведомства, Досонов причастен к совершению тяжкого преступления против собственности. 28 ноября Ошский городской суд заочно избрал Досонову меру пресечения в виде заключения под стражу и объявил в розыск.

«ГКНБ проводит работу по установлению местонахождения Досонова, а также его причастности к другим незаконным действиям», – сообщили в ведомстве.

Ранее спецслужбы неоднократно сообщали о мероприятиях по нейтрализации деятельности ОПГ.

Криминальный авторитет Камчы Кольбаев был задержан в Бишкеке 22 октября у спортклуба «Авангард». В ГКНБ заявили, что Кольбаев задержан «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвиняется в «Создании преступной организации или участии в ней».

20 ноября в аэропорту «Манас» был задержан член ОПГ Эрнис Мурзахмедов по прозвищу Чач. Как пояснили в ГКНБ, Мурзахмедов подозревается в совершении нескольких преступлений, имеет непосредственное отношение к перестрелкам в Джалал-Абадской области и другим «резонансным криминальным разборкам».

Главного фигуранта расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов — Райымбека Матраимова задержали 20 октября сотрудники ГКНБ. В ту же ночь его отпустили из здания Первомайского суда, так как он решил сотрудничать со следствием.

В ГКНБ заявили, что Матраимов согласился возместить ущерб в 2 млрд сомов до конца ноября и уже перевел на счет государства 80 млн сомов.

Матраимова задержали по возбужденному делу о коррупции на таможне после того как ГКНБ возглавил соратник Садыра Жапарова — Камчыбек Ташиев. Кроме того, силовики заявляли, что выявлено 40 человек, которые могут быть причастны к коррупции на таможне и входят в окружение Матраимова.

Кто такой «Дженго»

Кадырбек Досонов по кличке «Дженго» был лидером организованной преступной группировки. Милиция задержала его в 2015 году по подозрению в убийстве полковника Толкунбека Шоноева, которое произошло 2013 году.

В 2017 году Карасуйский районный суд решил, что подсудимого должны немедленно отпустить, в случае если сторона обвинения не подаст жалобу в суд высшей инстанции.

Милиция уже задерживала Досонова в октября 2019 года. Тогда его водитель не подчинился сотрудникам милиции, а в машине нашли пистолет. Затем милиция составила на водителя Досонова административный протокол, а самого «Дженго» отпустили после профилактической беседы.

В сентября 2019 года корреспондент «Азаттыка» Ыдырыс Исаков в соцсетях обнародовал видео со встречи «Дженго» с главой Комитета физической культуры и спорта мэрии Оша Кылычбеком Саркарбаевым.

Тогда в ГСИН сообщили, что ведомство начало проверку по обнародованному видео.

«Мы посмотрели видео, сейчас выясняется, когда это было снято. Нужно разобраться, был ли Кадыр Досонов на то время заключенным или нет. Может быть, он пришел проведать кого-то», — сказала Сабатарова.

Пресс-секретарь ГУВД Оша Замир Сыдыков сказал «Клоопу», что видео было снято на территории ошского СИЗО, однако, по его словам, встреча состоялась как минимум три года назад, потому что в 2017 году Досонов был освобожден из этого изолятора.

«Там есть комната свиданий, [Саркарбаев и Досонов] выходят оттуда. Затем выйдя через двери из решетки, оба идут в разные стороны. Один — в камеру, а другой — на выход. Здесь нужно уточнить, было ли разрешение на свидание», — сказал Сыдыков.

Стрельба в Кара-Суу

22 сентября 2019 журналисты и УВД Ошской области сообщали, что чиновник Ошской мэрии Кылычбек Саркарбаев в ходе конфликта с боец смешанных единоборств Тологоном Рахманберди уулу выстрелил в последнего из огнестрельного оружия в селе Фуркат Кара-Суйского района.

Тогда дело было зарегистрировано в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Потерпевший был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в правое бедро.

Позднее Рахманберди уулу заявлял, что с Саркарбаевым у них «братские отношения», а в ногу он выстрелил в себя сам. А Саркарбаев опроверг свою причастность к этому делу.

Саркарбаев возглавляет комитет по спорту при мэрии Оша с 2015 года. Он также состоит в спортивном клубе EREM, которым владеет семья Матраимовых.

Самого Саркарбаева также связывают с Матраимовым и называют одним из близких его людей. В прошлом чиновник был бойцом смешанных единоборств и занимал призовые места на чемпионатах.