Национальный банк сообщил, что 1 декабря 2020 года вводит в обращение медно-никелевую и серебряную коллекционные монеты «Кыргыз күрөш» номиналом 1 и 10 сомов. Коллекционные монеты посвящены IV Всемирным играм кочевников и были выпущены с целью возрождения и популяризации этнических видов спорта.

* Кыргыз күрөш – один из древнейших видов национальных спортивных игр кыргызского народа, представляющий собой борьбу на поясах.

Отличительной особенностью новых монет является их форма — они квадратные.

Общий тираж монет составил 6 тысяч штук.

Серебряную монету номиналом 10 сомов можно будет приобрести в Нацбанке за 2 965 сомов. Стоимость медно-никелевой монеты номиналом 1 сом составит 620 сомов.

Что изображено на монетах

На лицевой стороне монеты изображены борцы в единоборстве на фоне зрителей, юрт и гор. В верхней части монеты размещен логотип Всемирных игр кочевников и надпись «Кыргыз күрөш / Kyrgyz Kurosh». Также будут указаны номинал монеты, проба металла и вес монеты.

На оборотной стороне монеты будет изображен спиралевидный узор, обозначающий солнечную систему, внутри которой изображены стилизованные изображения различных видов национальных игр, включенных в программу Всемирных игр кочевников. В центре узора изображены борцы.

Также в правой части монеты расположен герб Кыргызстана и указан год выпуска монеты. В левой части монеты расположена надпись «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары / World nomad games».

«Каждая серебряная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества. Каждая медно-никелевая монета помещена в акриловую капсулу и размещена в блистерную упаковку. Все коллекционные монеты имеют статус официального платежного средства на территории Кыргызстана», — подчеркнули в Нацбанке.

IV Всемирные игры кочевников должны были состояться осенью этого года в Турции, но игры перенесли из-за пандемии коронавируса на 2021 год.