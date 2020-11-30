Фото: МИД КР.

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев 27 ноября встретился с представителями агентств ООН в Кыргызстане. На встрече Казакбаев попросил ООН оказать помощь в финансировании предстоящих реформ в Кыргызстане, в обеспечении граждан вакцинами от COVID-19.

Финансирование реформ

По словам Казакбаева, Кыргызстан остро нуждается в поддержке международных партнеров для осуществления реформ в стране. Он заявил, что реформы планируется провести в правоохранительных органах, судебной системе, госслужбе, а также в системе образования и здравоохранения.

«Реформа государственной службы не будет результативной без подготовки кадров. В реализации данной задачи учреждения ООН, обладающие значительными человеческими, интеллектуальными и финансовыми ресурсами также могут сыграть важную роль. Прошу оказать содействие в привлечении экспертов, передового мирового опыта и ресурсов для реализации вышеуказанных задач», — говорится в пресс-релизе МИДа со ссылкой на Казакбаева.

Постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике Озонниа Ожиело заявил, что до 2022 года структуры ООН в Кыргызстане итак реализуют программы по добросовестному управлению и верховенству закона.

Покупка вакцин от COVID-19

Он также выразил просьбу представителю ВОЗ в Кыргызстане оказать содействие по обеспечению граждан вакцинами от COVID-19.

«Учитывая то, что Кыргызстан может оказаться в сложном положении ввиду глобального дефицита вакцин против COVID-19, прошу оказать содействие по оперативному обеспечению населения КР клинически-испытанными вакцинами», — сказал Казакбаев.

Постоянный представитель ПРООН Луиз Чемберлен заявила, что учреждения ООН в Кыргызстане привлекли $48,3 млн на программу по борьбе с COVID-19. Страновая команда ООН сможет привлечь на эти цели еще $56,4 млн, но «успешность такой работы зависит от кыргызской стороны».

«Это сохранение приверженности и стремление к реализации обязательств страны, взятых в рамках международных конвенций и договоров ООН, строгое соблюдение принципов демократии», — подчеркнула она.

По ее словам, средства из программы по борьбе с коронавирусом могут быть направлены на здравоохранение, социальную защиту населения и восстановление экономики.

Казакбаев заверил представителей ООН, что Кыргызстан остается приверженным всем ранее взятым обязательствам и договоренностям.

Пандемия, экономический и политический кризисы

Пандемия коронавируса и политический кризис привели к экономическому коллапсу в стране. Бюджет страны выполнен с рекордным дефицитом в 35,6 млрд сомов. Многие предприниматели до сих пор не могут восстановиться после локдауна. В стране наблюдается рост цен на основные продукты питания, а также рост курса доллара.

В результате Кыргызстан уже не впервый раз просит у международных доноров оказать помощь стране. По данным Министерства финансов, международные доноры выделили стране более $343,3 млн. Большая часть из этих средств — кредиты. Больше всего средств ушло на поддержку госбюджета и на выплату зарплат, пенсий и пособий.

В 2021 году в Кыргызстане должны пройти досрочные выборы президента и выборы в парламент, результаты которых были отменены после беспорядков в ночь на 6 октября. На проведение выборов требуются огромные средства, которых у страны нет. При этом посольство США 12 ноября заявило, что намерено оказать помощь в проведении предстоящих президентских и парламентских выборов.