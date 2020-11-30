В Кара-Балты избрали нового мэра — им стал депутат горкенеша от партии «Мекеним Кыргызстан» Данияр Шакирбаев. Ранее воглавлявший кара-балтинскую мэрию девять лет Данияр Шабданов заявлял о давлении на него от депутатов горкенеша.

По данным ЦИК, на пост мэра были выдвинуты три кандидата: Бакыт Раманкулов, Таалайбек Суюмбаев [кандидат от «Биримдика» на выборах 4 октября] и Шакирбаев. В итоге за Шакирбаева проголосовали 18 депутатов горкенеша из 31, а за Суюмбаева — остальные 13 человек.

37-летний новоизбранный мэр Кара-Балты окончил школу милиции, затем получил диплом юриста. До прихода в горкенеш в 2018 году Шакирбаев занимался бизнесом, а в 2005-2007 годах служил в рядах МВД.

Предыдущий мэр Шабданов был снят с должности 7 октября большинством голосов депутатов горкенеша. АКИпресс пишет, что они были недовольны его работой — Шабданов отсутствовал в мэрии в «сложный момент», а бюджет города еще не принят. Бывший тогда премьер-министром и и.о. президента Садыр Жапаров подписал постановление об отставке Шабданова 29 октября.

Заведующий отделом ЦИК по организации выборов Тологон Айтикеев 10 ноября сообщил, что Шабданов сначала подал в суд на решение горкенеша, посчитав его незаконным. Однако 3 ноября он забрал свое заявление.

Захват кабинета мэра Кара-Балты

Данияр Шабданов 7 октября опубликовал видео-обращение к карабалтинцам, в котором высказал свою точку зрения по ситуации с его уходом. Он заявил, что в этот же день группа людей во главе с кандидатами от партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» захватили его кабинет.

По его словам, группу «молодчиков» возглавляли депутаты горкенеша Таалай Суюмбаев, который сегодня был кандидатом в мэры, и Болот Исмаилов.

«В течение двух месяцев они меня предупреждали, что закончатся выборы, и они заберут кресло [мэра]. Я за это кресло не держусь, если меня снимут законным путем», — сказал Шабданов.

Как обоснование для вскрытия двери кабинета мэра мужчины представили решение акима Жайылского района Чуйской области о снятии с должности Шабданова. Экс-мэр заявил, что оно незаконное, так как такое решение может принимать лишь премьер-министр.

Также Шабданов рассказал, что сотрудники мэрии попросили его не приезжать в мэрию, так как 20-30 «разгоряченных молодчиков» угрожают «по-ОПГшному сломать» его, если он появится в здании. Поэтому Шабданов обратился к силовикам района с просьбой обеспечить ему и его семье безопасность и доступ к его кабинету.

Экс-мэр утверждал, что беспорядки в кара-балтинской мэрии начались еще 6 октября. После переговоров, которые шли полдня, у него повысилось давление и его срочно госпитализировали. По словам Шабданова, он взял больничный на пару дней, когда захватили его кабинет.

В конце видео после его обращения есть кадры того, как группа мужчин и депутаты горкенеша входят в кабинет мэра. Между мужчиной по имени Бекназар и депутаткой происходит перепалка: она просила его ничего не трогать, а он потребовал, чтобы «женщины» вышли из кабинета, потому что «теперь командовать будет молодежь».

Это не единственный случай, когда в Кыргызстане пытались захватить кресло мэра после парламентских выборов 4 октября. Во время политического кризиса в ряде городов — Бишкек, Ош, Каракол — пост градоначальников самовольно занимали разные политики. Например, только в столице за два дня «дистанционной работы» Азиза Суракматова сменилось несколько мэров.