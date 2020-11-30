Член Конституционного совещания Садирдин Торалиев на заседании 26 ноября предложил оставить в основном законе норму только о статусе кыргызского языка, как государственного, при этом убрать у русского языка статус официального. Эта инициатива породила волну возмущений среди граждан и политиков. «Клооп» собрал основные аргументы всех участников спора, который в итоге привел к тому, что все осталось, как есть.

Лишить русский статус официального

Садирдин Торалиев аргументировал свое предложение тем, что так в стране будут развиваться не только кыргызский, но и другие иностранные языки.

«Русский язык нужен нам, я понимаю, что благодаря ему мы многого достигли. И английский нужен — чем больше языков знают граждане, тем больше уважают нас другие страны. Мы должны принять отдельный закон и развивать иностранные языки. У меня есть к вам предложение, которое может показаться радикальным — прописать в Конституции статус кыргызского языка, как государственного и международного», — сказал Торалиев.

По его словам, в мире более 60% людей разговаривают на английском, а для изучения кыргызского гражданам нужно сделать так, чтобы в этом была потребность.

«Мы привыкли к русскому языку и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть. Мы все боимся потерять свой язык. Природа человека такова, что пока его не обяжешь, он ничего не будет учить и работать. Я заметил, что русские быстрее выучили [английский]», — сказал Торалиев.

Что думает Мамытов?

Уже 27 ноября на предложение отреагировал и.о. президента и спикер парламента Талант Мамытов. Он считает, что нужно сохранить статус официального для русского языка.

«В Кыргызстане недопустимы политические игры и всякие инсинуации вокруг языкового вопроса. Языковой фактор надо рассматривать, как фактор стабильности и межнационального согласия в нашем обществе», — считает Мамытов.

И.о. президента подчеркнул прогрессивную роль русского языка в формировании кыргызской культуры и просвещения, а также его близость к кыргызстанцам.

«Недаром говорят: “Русский и кыргызский языки — крылья одной птицы”. Он получил широкое распространение на территории современного Кыргызстана с середины XIX века. Сыграл важную роль в социально-экономическом и культурном развитии нашего горного края. […] Именно через русский язык кыргызы познавали мир и, наоборот, мир познавал кыргызов. Ярким примером этому служат великие творения Чингиза Айтматова», — пишет пресс-служба президента.

Мамытов отметил, что основной поток мигрантов в Россию идет из регионов страны, поэтому кыргызстанцы стремятся изучить официальный язык. Кроме того, по мнению и.о. президента, потребность в знании русского возрастает из-за членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе.

Позиция Жапарова?

В этот же день на одной из страниц в фейсбуке появилась запись от кандидата в президенты Садыра Жапарова с комментарием на предложение Торалиева. У «Клоопа» нет доказательств того, что эта страница действительно принадлежит Жапарову.

«Это предложение совершенно неверное. Русский язык — один из шести языков, используемых на трибуне ООН. Кроме того, это язык, который объединяет народы и которым мы пользуемся столетиями. Во взаимоотношениях и связях с евразийскими государствами без русского языка невозможно обойтись. Поэтому, русский язык обязательно должен оставаться официальным языком в нашей стране», — написано от имени Жапарова.

При этом Жапаров во время встречи с послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко 21 октября еще в качестве и.о. президента заверил его в том, что «никто не намерен менять» статус русского языка в стране. Жапаров даже попросил увеличить количество учителей русского языка для обучения кыргызстанцев, проживающих в регионах.

«Русский не виноват»

Депутат парламента Дастан Бекешев считает, что кыргызский язык развивается естественным путем, так как даже в Бишкеке русскоговорящих становится меньше. По его данным, за пять лет власти потратили почти 100 млн сомов на развитие госязыка, но эффекта нет, так как деньги ушли на издание «непонятных» книг.

Бекешев считает, что нужно было открывать бесплатные курсы кыргызского языка в столице и в районах, где проживают национальные меньшинства, а также выпускать мультфильмы и игры на госязыке.

Наших граждан, владеющих тремя и более языками наоборот надо поощрять. Русский язык никак не мешает развитию кыргызского языка. Пора прекратить винить русский язык в том, что не развивается наш родной язык. https://t.co/LKpE97fHKQ — Дастан Бекешев (@bekeshev) November 26, 2020

В Госдуме ожидали этого

Вице-спикер российской Госдумы и член ЛДПР Игорь Лебедев считает, что такая инициатива была ожидаемой от кыргызской стороны. Об этом он заявил 26 ноября в эфире Национальной службы новостей.

«Абсолютно не удивлен таким поступком Киргизии. Большинство стран бывшего Советского Союза давно уже это сделали. Отдаление всех бывших советских республик от России проявляется с каждым годом все больше и больше. Если они еще не вступили в Евросоюз, то смотрят в ту сторону», — сказал Лебедев.

Вице-спикер считает, что Москва в случае принятия этой нормы должна просто поддержать русских соотечественников, живущих в Кыргызстане.

«Российская политика в последние годы не направлена на поддержание отношений с постсоветскими республиками, и даже на поддержание соотечественников в этих странах. Надо предложить им приехать или переехать в Россию. Если есть желание, помочь им с получением гражданства, а не отворачиваться. Нужно протянуть руку помощи», — заявил российский парламентарий.

Конституционное совещание

20 ноября и.о. главы государства Талант Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания. В состав органа включено около 90 человек, среди которых есть действующие парламентарии.

Депутат Бекешев в своем телеграм-канале пояснил, что Конституционное совещание образовывают постановлением парламента, а не указом и.о. президента.

Экс-спикер легендарного парламента Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву. Также экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов заявил, что Конституционное совещание заняло соглашательскую позицию.

26 ноября и.о. президента Мамытов включил в состав совещания еще десять новых лиц, среди которых экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов и Кантемир Мурзабеков, правозащитница Толекан Исмаилова и несколько «независимых экспертов» и общественных деятелей.

При этом, предложение вступить в ряды экспертов Конституционного совещания отклонили докторка юридических наук Сания Токтогазиева и депутат Дастан Бекешев. Они считают, что КС нелегитимно, а его члены не намерены учитывать их предложения.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция», потому что значительно усиливает президентские полномочия. Несколько депутатов, которые значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявили, что не видели документ или не участвовали в его разработке.