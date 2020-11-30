Экс-депутат Садык Шер-Нияз снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу своего оппонента Садыра Жапарова. Об этом он сообщил в прямом эфире на странице своего пресс-секретаря Ибраима Нуракун уулу.

По словам Шер-Нияза, такое решение было принято после встречи с Жапаровым в «его резиденции в дружественной атмосфере за чашкой чая».

«Если реально смотреть, сейчас большинство населения склоняется к Жапарову. Я это почувствовал во время сборов подписей, мой Штаб подтвердит — большинство народа признало лидером Садыра Жапарова. […] Я давно в шутку говорил, что я не политик. После этих переговоров я решил снять свою кандидатуру», — сказал Шер-Нияз.

По его словам, «встреча политика и деятеля культуры» произошла по инициативе экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова. Во время нее Шер-Нияз высказал свою позицию по пяти сферам развития страны, затем «выслушал и попытался понять» реакцию Жапарова на нее.

«Во-первых, он полностью поддержал мой взгляд на развитие образования. Например, первый шаг в виде введения обучения английскому языку во всех селах страны. Также он подтвердил, что особо выделит развитие культуры в своей программе», — рассказал экс-депутат.

По словам режиссера, Жапаров пообещал раз в месяц встречаться с представителями таких творческих коллективов, как «Айтыш фильм» и «Восьмерка» для введения их опыта работы в культуру страны.

«Также он согласился с нашим видением реформы судебной системы, которая гарантировала бы независимость судов. Я рассказал ему об ошибках предыдущих президентов и парламентариев и попытался объяснить ему их», — сказал Шер-Нияз.

Экс-депутат отметил, что их с Жапаровым позиции полностью не совпадали в вопросе парламентаризма.

«Он сказал, что все равно будет ратовать за президентское правление и поддержит партийную систему, совмещенную с одномандатной, но решит не сам, а выставит все на обсуждение народа. У нас была острая дискуссия на эту тему. В итоге мы пришли к выводу, что должен решать народ», — рассказал бывший кандидат в президенты.

Шер-Нияз высказал Жапарову свое мнение, что институт старейшин находится на грани исчезновения. А Жапаров уверил его, что включит этот институт в систему Курултая.

Экс-депутат назвал эту встречу «успешной», так как был услышан голос деятелей культуры, а он переговорил на такие значимые темы с одним из «фаворитов предвыборной гонки, у которого есть шанс». По словам Шер-Нияза, он убедился в том, что с Жапаровым далее можно будет работать вместе в сферах образования и культуры.

«По парламентаризму я остаюсь при своем мнении, я верю, что в конце-концов эта идея победит. Мне пришлось согласиться с его мнением, потому что он отказался менять его в ближайшее время», — заявил Шер-Нияз.

Он поблагодарил поддержавших его политиков — депутатов Омурбека Текебаева и Евгению Строкову и экс-нардепа Жоомарта Сапарбаева — и высказал надежду, что они поймут его решение.

Шер-Нияз заявил, что впредь не будет занимать никакой пост, а будет заниматься лишь общественной деятельностью. Экс-депутат считает, что Жапаров исполнит данные обещания, так как он «лидер», а также из-за того, что их фиксировал «принципиальный» Шыкмаматов.

«Эйфория от Жапарова»

Садык Шер-Нияз выдвинул свою кандидатуру на пост президента 10 ноября. Тогда он предполагал, что ему будет противостоять налаженная система админресурса, но обещал «идти до конца».

Во время прямого эфира 17 ноября экс-депутат заявил, что кыргызстанцы поддерживают президентскую форму правления из-за эйфории от октябрьских протестов и жизненной истории Садыра Жапарова. Тогда же Шер-Нияз предостерег Жапарова от возможных протестов, если он не возьмет направление на парламентаризм.

На следующий день после публикации нового текста Конституции экс-депутат раскритиковал его и депутатов, инициировавших этот законопроект. По его мнению, таким образом президент «подминает под себя законодательную и судебную ветви власти». Шер-Нияз сказал, что в случае принятия этого варианта основного закона, страна «смело» возьмет курс на тоталитаризм, а ее возглавит «самодержец».

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция», потому что значительно усиливает президентские полномочия. Несколько депутатов, которые значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявили, что не видели документ или не участвовали в его разработке.

После волны возмущений в гражданском обществе о незаконности такой инициативы, 20 ноября и.о. главы государства Талант Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания. В состав органа включено около 90 человек, среди которых есть действующие парламентарии. Позже к ним присоединились еще десять экспертов.

Пока точно неизвестно, когда пройдет референдум, но в этом проекте его предлагают провести 10 января 2021 года вместе с досрочными выборами президента.