В Академии наук 30 ноября прошло очередное заседание Конституционного совещания. Депутаты, юристы и судьи спорили о названии законодательных органов, цензуре в СМИ, и о том, кто должен назначать судей, и должен ли вообще.

«Клооп» подготовил краткий пересказ того, о чем еще говорили на этом собрании.

Свобода слова

Члены Конституционного совещания экс-депутаты Кантемир Мурзабеков и Эсенгул Исаков ратовали за то, чтобы ужесточить наказание за распространение порочащей информации, унижающей честь и достоинство.

По мнению Мурзабекова, помимо прав должна быть и ответственность.

«У нас на практике уже было — СМИ и соцсети в некоторых случаях распространяют информацию, которая порочит честь человека. Когда ты обращаешься в суд с материалами, они их не принимают. Поэтому нужно определить ответственность и закрепить в Основном законе», — сказал он.

Его решил поддержать Эсенгул Исаков – экс-депутат пятого созыва парламента от партии «Ар-Намыс». Он заявил, что люди, имеющие большие деньги, нанимают специалистов, которые работают в соцсетях, нанося ущерб достоинству и репутации того или иного лица.

«Некоторых обвиняют настолько, что он потом оказывается за решеткой. Поэтому нужно решать эту проблему жестче», — сказал Исаков.

К концу дня депутат Умбеталы Кыдыралиев также высказался по этому вопросу. Он заявил, что журналисты не понимают всю тяжесть работы народных избранников, а лишь занимаются очернением депутатов.

«Вот политика! Об этом никто не знает, ты не можешь выйти на улицу и об этом прокричать. Мы выплачиваем 28-32 миллиарда сомов долга, когда госбюджет всего лишь составляет 160 миллиардов. Как будем пенсии, зарплату давать? Это все мы решаем! Мы знаем! А журналисту все равно, он берет $300-400 и очерняет кого попало. И никакую ответственность за это не несет», — посетовал Кыдыралиев.

Депутат напомнил о скандальном законопроекте о манипуляции информацией.

«В соцсетях человек очерняет одного человека со скрытого аккаунта. Мы требовали, чтобы он раскрыл свою личность. А тут выходит наш коллега Дастан Бекешев, говорит — этим законопроектом мы угнетаем СМИ. Если ты разрушил чью-то семью, репутацию – ответственность неси! Укажи свои данные, и если ты не прав, твой объект обратится в суд, если он неправ, то он извинится», — считает Кыдыралиев.

Ранее председатель секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» Нурлан Шерипов говорил о том, что из нового проекта Основного закона убрали статью об уголовном преследовании СМИ за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности.

Он пояснил, что дела о клевете, как и раньше, будут решаться в гражданско-правовом русле, но не в уголовном.

Члены конституционного совещания экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов и конституционалист Мурат Укушев напротив выступили за то, чтобы в Основном законе отдельной статьей был прописан запрет на цензуру.

Они подчеркнули, что право на свободу мысли и слова – это общемировая ценность и естественное право любого человека, также как право на жизнь, достоинство, неприкосновенность личности и свободу передвижения.

Также Шыкмаматов и Укушев предложили написать в статье 33, что в Кыргызской Республике гарантируется свобода массовой информации и в статье 51 — что не допускается принятие законов, ограничивающих свободу слова и печати.

Переименование, часть вторая

Посол Кыргызстана в Великобритании Эдил Байсалов предложил переименовать Жогорку Кенеш в Курултай или Улут жыйыны (Собрание нации).

«Словосочетание “Жогорку Кенеш” уже устарело. Оно потеряло свою актуальность вместе с Советским Союзом», — сказал он.

Юристка Асель Абакирова заявила, что новый общественный орган, который планировали назвать Курултай, было решено называть Улуу жыйын (Великое собрание).

«Историки сказали, что слово “курултай” произошло от монгольского языка. Такого в кыргызском языке нет. Если есть альтернативные предложения по названию и статусу курултая, то можете озвучить их на пленарном заседании, когда эти вопросы будут вынесены на голосование», — заключила Асель Абакирова.

Кроме этого, Эдил Байсалов заявил, что сокращение числа депутатов до 35 человек является прямым покушением на народовластие.

«Говорить о том, что можно сэкономить затраты из госбюджета, сократив число депутатов, выделяя меньше средств, неправильно. Напротив, мы должны выделять им больше денег», — сказал он.

Президент и парламент

Депутат Кенжебек Бокоев отметил, что согласно новому проекту Конституции, президент получает «неимоверное могущество». Он предложил ввести норму, согласно которой президент отчитывался бы перед парламентом.

«Я предлагаю однопалатный парламент, состоящий из 100 нардепов. По новому проекту, мы создаем невероятно сильного, властного президента, которого в истории Кыргызстана не было. Он становится президентом и главой исполнительной власти», — предложил Бокоев.

Он отметил, что могущественный президент мог бы отчитываться раз в год перед однопалатным парламентом. По его мнению, Курултай собирается только на три дня, и то по указу президента – это дает ему возможность отчитаться перед собранием «от фонаря».

Судебная власть

Депутат Бокоев также раскритиковал главу Верховного суда Гульбару Калиеву за то, что представители ВС не принимают активного участия в Конституционном совещании. Он спросил у Калиевой, почему она не выступает против того, чтобы президент назначал судей, ведь судебная власть стоит выше остальных ветвей, а не на одном уровне с ними.

«Вы же понимаете, что в этом случае судьи станут зависимыми от президента? Мы предлагаем лишить президента таких полномочий. Выступаем за то, чтобы судьи и прокуроры не назначались, а избирались курултаем либо парламентом. Что вы думаете по этому поводу?» — спросил у нее депутат.

Калиева ответила, что не против того, чтобы судей назначали.

«Судей должны отбирать и рекомендовать президенту. Не надо расценивать ситуацию так, что президент будет аккумулировать всю власть на себе и будет влиять на всех», — сказала она.

Экс-депутат Кантемир Мурзабеков и несколько других членов КС в секции «Органы государственной власти» выступили за то, чтобы судей назначал не президент, а парламент. По их мнению, аппарат главы государства может преследовать свои корыстные интересы.

«Как-то раз был случай. Я у судьи спросил: почему вы приняли незаконное решение? Он сказал: поступил звонок с седьмого этажа “Белого дома”, я ориентируюсь на них. Я спросил – на кого вы будете ориентироваться, если они уйдут – и он не смог ответить. Поэтому мы должны отделить президента от судебной системы», — сказал Мурзабеков.

Председательница Верховного суда Гульбара Калиева ответила, что нет гарантий того, что 120 нардепов не будут преследовать свои интересы.

Директор института истории Абылабек Асанканов предложил следовать опыту Скандинавских стран – самоформируемая судебная власть.

«Местных судей они назначают сами, отбирают тоже сами. Если допускают ошибку, то опять же сами выносят вердикт, чтобы они ушли из судебной системы», — сказал Асанканов.