Верховный суд 30 ноября отменил приговоры Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Эти инстанции признали его виновным в коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Пресс-служба Верховного суда сообщила, что дело направили на новое рассмотрение в Первомайский райсуд Бишкека.

Адвокат Атамбаева Замир Жоошев на своей странице в фейсбуке сообщил, что Верховный суд удовлетворил их прошение и теперь дело будет рассмотрено в новом составе.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев был признан виновным в коррупции при незаконном освобождении Батукаева и осужден на 11 лет и 2 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

Атамбаев и дело Батукаева

Дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева возобновили весной 2019 года. Батукаева освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем стало известно, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование по этому делу стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако бывший президент проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Позже это стало причиной штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. После двух дней противостояния со сторонниками бывшего президента, силовики все же задержали Атамбаева. При спецоперации погиб один спецназовец, около 100 человек пострадали. Других фигурантов дела, которых обвиняли в незаконном освобождении Батукаева, приговорили к штрафам.