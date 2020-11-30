Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с коронавирусом. В Таласской области скончались два пациента. По одному — в Ошской и Чуйской областях, а также в Бишкеке.

Минздрав сообщил, что за весь период пандемии в Кыргызстане от COVID-19 умер 1 271 человек.

По данным штаба за сутки выявили 380 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в столице.

Бишкек — 137;

Чуйская область — 79;

Джалал-Абадская область — 48;

Иссык-Кульская область — 38;

Баткенская область — 27;

Таласская область — 19;

Ошская область — 18;

Нарынская область — 10;

Ош — 4.

По данным штаба, за все время пандемии в стране выявили 72 807 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 360 пациентов. По всей стране за время пандемии из больниц и стационаров выписали 64 149 пациентов.

На 30 ноября в стране 2 833 пациента лечатся в больницах, среди которых 113 пациентов — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 3 772 пациента находятся на амбулаторном лечении.

Среди медработников за сутки выявили 17 новых случая заражения COVID-19. Десять медиков заразились в Бишкеке, трое — в Чуйской области. В Баткенской области вирус подтвердился у двоих медработников. Еще по одному случаю заражения коронавирусом среди медиков выявили в Оше и в Джалал-Абадской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 6 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 910 медиков, из которых всего выздоровели 3 599 медработников.