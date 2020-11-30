Жогорку Кенеш объявил несколько тендеров на покупку компьютеров, ноутбуков и программного обеспечения для зала заседаний.

Тендеры на закупку опубликованы на портале государственных закупок.

Согласно данным на портале, за 3 млн 153 тыс 925 сомов Жогорку Кенеш планирует закупить программное обеспечение по электронному голосованию для зала заседаний. Кроме этого, парламент планирует закупить:

Ноутбуки для зала заседаний и мониторы на сумму 6,7 млн сомов;

Антивирус для 300 пользователей на сумму 450 тысяч сомов;

Комплектующие к компьютерной технике на сумму 300 тысяч сомов;

Компьютеры в комплекте и принтеры на сумму 2,9 млн сомов;

Серверное оборудование, источник бесперебойного питания, коммутатор, системный блок и принтер на сумму 2,2 млн сомов.

Тендеры объявлены на оборудование, которое было украдено или уничтожено во время захвата Белого дома в ночь с 5 на 6 октября. Тогда же в Кыргызстане начался политический кризис, продолжающийся до сих пор.

В ночь захвата Белого дома из мест лишений свободы выпустили ряд политиков, в том числе и экс-премьер министра Сапара Исакова, бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата Садыра Жапарова, который затем провозгласил себя премьер-министром. А спустя несколько дней, он вместе со своими сторонниками добились отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

Место и.о. президента занял Жапаров, так как спикер Канат Исаев отказался от этой должности. Сам Жапаров снял с себя полномочия и.о. президента, чтобы участвовать в выборах президента 10 января 2021 года, а исполнять обязанности главы государства стал Талант Мамытов — близкий друг и соратник Жапарова.