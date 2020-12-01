Член Центральной избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев рассказал в интервью 24.kg, в какие сроки может пройти референдум по изменению Конституции.

Осмоналиев напомнил, что по закону референдум назначается за месяц до даты проведения самого голосования. По его словам, в случае если референдум планируется провести 10 января 2021 года, то дату нужно назначить до 10 декабря.

При этом, так как референдум планируется по новой Конституции, то свое заключение по проекту должна дать Конституционная палата, а это может занять около двух месяцев.

«Я считаю, что 10 января мы при всем желании не сможем провести референдум», — сказал Осмоналиев.

Ожидается, что 2 декабря Конституционная палата вынесет свое заключение по законопроекту о переносе выборов в парламент на 2021 год и проведению конституционной реформы. Пока неизвестно, когда Конституционная палата вынесет заключение по самому новому проекту Конституции.

После массовой критики нового проекта Конституции кандидат в президенты Садыр Жапаров, который продвигал эту реформу, в интервью 7 каналу заявил, что не против переноса референдума по изменению Конституции.

При этом Жапаров предложил 10 января 2021 года вынести на референдум для голосования вопрос по тому, какая форма правления будет в Кыргызстане. По его словам, этот вопрос не требует срочного обсуждения проекта новой Конституции.

Сейчас находящийся на общественном обсуждении проект продолжают рассматривать 89 членов Конституционного совещания.

Конституционная реформа в Кыргызстане

Законопроект о переносе выборов в парламент на 2021 год и проведении конституционной реформы принял за один день парламент шестого созыва и подписал кандидат в президенты, а тогда и.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров.

Проект новой Конституции вынесли на общественное обсуждение вечером 17 ноября. Почти сразу проект вызвал массу критики со стороны общественности, депутатов и юристов.

Юристы несколько раз заявляли, что в проекте новой Конституции есть серьезные риски узурпации власти президентом. Так как в подчинение главы государства попадают исполнительная, судебная и законодательная ветви власти.

Кроме того, по словам юристов, новая Конституция не только увеличит полномочия президента, но и почти устранит сдержки и противовесы, которые его ограничивают. Также они отмечают, что в новой версии основного закона страны не заложена персональная ответственность президента за происходящее в стране, а объявить ему импичмент практически невозможно.