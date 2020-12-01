Экс-глава МИД Чынгыз Айдарбеков освобожден от поста советника президента по собственному заявлению. И.о. главы государства Талант Мамытов 1 декабря подписал соответствующий указ.

22 октября Айдарбекова назначили советником по стратегическим внешнеполитическим и инвестиционным вопросам исполнявшего тогда обязанности президента Садыра Жапарова.

«Данное решение принято с учетом большого профессионального опыта Чынгыза Айдарбекова на государственной и дипломатической службе и результатов достигнутых на предыдущих должностях», — говорится в статье о его назначении.

Тогда аппарат президента сообщил, что на госслужбу будут привлекать молодых профессионалов и омоложать кадровый состав.

Чынгыз Айдарбеков возглавлял МИД с октября 2018 года пока его в октябре 2020 не сменил Руслан Казакбаев.

Свою карьеру Айдарбеков начал сразу после окончания МУК в 1998 году, получив должность атташе в управлении СНГ кыргызского МИДа. В этом управлении он проработал до 2008 года, достигнув должности заведующего одного из отделов.

В 2011 году он работал в аппарате президента, а с 2012 по 2016 — в аппарате Жогорку Кенеша. В 2016 был назначен послом Кыргызстана в Японии.