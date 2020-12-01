И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев на пресс-конференции 1 декабря обсудил вопросы использования пустующего здания Генпрокуратуры для сотрудников муниципалитета. По его словам, здание бесхозно уже 10 лет, а работники мэрии теснятся в маленьких кабинетах.

«Наши службы, фракции Бишкекского горкенеша разбросаны по всему городу и все работают в тесноте. […] Вы зайдите посмотрите наши подвалы, сколько людей сидят работают», — отметил он.

Тулобаев не согласен с ранее разработанным проектом строительства нового здания для сотрудников мэрии. По плану здание должны были построить на территории существующей мэрии.

«Но зачем? Есть здание. Сейчас специалисты решают, нужно ли его сносить и строить новое или отремонтировать существующее. В него переведем БГК, наши службы, а помещения, где они сейчас находятся, можно будет либо продать, либо сдавать в аренду. Таким образом, мы эти деньги за два-три года возвратим», — сказал Тулобаев.

По его словам, деньги на проектирование уже выделены и осталось дождаться только решения специалистов мэрии.

«В течении трёх-четырёх месяцев мэрия объявит конкурс на снос и строительство, либо на ремонт бывшего здания генпрокуратуры. И уже весной 2022 года сотрудники мэрии смогут начать работу в новом месте», — сказал Тулобаев.

Ранее в мэрии сообщали, что на месте пустующего здания Генпрокуратуры планируется построить сквер. По словам Тулобаева, сделать это невозможно, потому что эта территория не совсем подходит для сквера.

«Не буду называть фамилии, некоторые хотели построить гостиницу, офисное здание. Некоторые хотели сделать там сквер, но сквер не получится, маленькая территория», — сказал и.о. мэра.

История здания Генпрокуратуры

Бывшее здание Генпрокуратуры КР, расположенное на перекрестке улиц Орозбекова и Киевской в центре Бишкека, сожгли во время апрельских событий 2010 года. Главный надзорный орган после этого поселился в здании библиотеки бывшего президента Аскара Акаева, а пепелище просто завесили рекламными баннерами.

В 2013 году сгоревшее здание решили снести. Потом власти города передумали и объявили конкурс на лучшее преображение этой территории,, победили архитекторы с идеей возвести там торговый или офисный центр, отделанный мрамором.

Затем в мэрии передумали: к 2017 году там решили провести в сожженном здании ремонт, объявили тендер суммой в 120 млн сомов на работы по его восстановлению. В отремонтированное здание хотели перенести БГК либо же саму мэрию.

Но конкурс не состоялся: глава Управления капитального строительства сказал, что у всех фирм, которые подали заявки, были проблемы с документами. А тогдашний мэр Бишкека Албек Ибраимов на сессии горкенеша заявил, что 20 из 33 фирм, которые подали заявки на конкурс, были связаны с депутатами парламента и городского кенеша. Повторный тендер в 2017 году также провалился.