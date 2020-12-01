Пресс-служба Финансовой полиции сообщила, что экс-глава ГРС и бывший вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев добровольно вернул государству более 500 гектаров пастбищных угодий.

По данным финпола, дело по факту незаконного обогащения в отношении Сарпашева продолжается. Кроме 500 гектаров пастбищ, экс-вице-премьер вернул еще 30 гектаров орошаемых земель.

Земля, которую вернул государству Сарпашев, расположена в Токтогульском районе и была оформлена на его близких родственников.

«В течение предстоящей недели земельные участки будут возвращены на баланс Торкенского айылного округа Токтогульского района», — сообщили в финполе.

Досудебное производство по делу продолжается. Оно началось в конце ноября: тогда финпол сообщил, что экс-главу ГРС подозревают в незаконном обогащении и в ближайшее время планируют допросить.

По версии следствия, Сарпашев, занимая высшие руководящие должности на государственной службе, «приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество, в последующем оформив его на близких родственников, и не указав в декларациях».

Уголовные дела Сарпашева

Кроме того, известно, что экс-вице-премьер является фигурантом в деле о коррупционной схеме, которая помогла незаконно снять арест с имущества, принадлежащего лицам, связанным с сыном беглого президента Курманбека Бакиева Максимом Бакиевым. В рамках этого дела в его доме вечером 11 ноября провели обыск.

По этому делу Сарпашеву уже прдьявляли обвинения в 2017 году, тогда же Генпрокуратура рекомендовала правительству уволить Сарпашева, занимавшего должность главы ГРС.

Сам же чиновник заявлял, что его имя «используют в чьих-то грязных схемах». Затем в конце марта 2017 года Генпрокуратура возбудила на него еще одно уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Тогда Сарпашева обвиняли в том, что, будучи вице-премьер-министром, в 2013 году он «незаконно» поручил закупить 40 тысяч бланков для свидетельств о рождении у типографии «Учкун», хотя тендер выиграла другая компания.

Позже, в июне 2017 года он заявил, что ГКНБ прекратил дело в его отношении за отсутствием состава преступления. А в 2018 году заявил, что все уголовные дела против него были прекращены.