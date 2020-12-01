Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с коронавирусом. Два человека скончались в Ошской области. По одному случаю смерти зафиксировали в Чуйской и Таласской областях.
Всего за весь период пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1 275 человек.
По данным штаба, за сутки выявили 371 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего выявили в Чуйской области.
- Чуйская область — 126;
- Джалал-Абадская область — 86;
- Бишкек — 69;
- Иссык-Кульская область — 36;
- Баткенская область — 26;
- Ошская область — 11;
- Таласская область — 11;
- Ош — 3;
- Нарынская область — 3.
По данным штаба, за все время пандемии в стране вирус подтвердили у 71 178 человек.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 562 пациента. По всей стране за время пандемии выписали 64 711 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Среди медработников выявили 10 новых случаев заражения COVID-19. По три медика заразились в столице и Джалал-Абадской области. В Чуйской области вирус подтвердился у двоих медработников, еще у двоих в Иссык-Кульской и Таласской областях.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 9 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 920 медиков, из которых всего выздоровели 3 608 медработников.
На 1 декабря в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 2 636 пациентов, из них 124 находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 3 765 человек лечатся амбулаторно.