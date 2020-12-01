Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с коронавирусом. Два человека скончались в Ошской области. По одному случаю смерти зафиксировали в Чуйской и Таласской областях.

Всего за весь период пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1 275 человек.

По данным штаба, за сутки выявили 371 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего выявили в Чуйской области.

Чуйская область — 126;

Джалал-Абадская область — 86;

Бишкек — 69;

Иссык-Кульская область — 36;

Баткенская область — 26;

Ошская область — 11;

Таласская область — 11;

Ош — 3;

Нарынская область — 3.

По данным штаба, за все время пандемии в стране вирус подтвердили у 71 178 человек.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 562 пациента. По всей стране за время пандемии выписали 64 711 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили 10 новых случаев заражения COVID-19. По три медика заразились в столице и Джалал-Абадской области. В Чуйской области вирус подтвердился у двоих медработников, еще у двоих в Иссык-Кульской и Таласской областях.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 9 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 920 медиков, из которых всего выздоровели 3 608 медработников.

На 1 декабря в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 2 636 пациентов, из них 124 находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 3 765 человек лечатся амбулаторно.