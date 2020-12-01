Журналисты Кыргызстана выразили «крайнюю озабоченность масштабной угрозой свободы слова в связи с преследованиями коллег в интернете. Обращение прессы 27 ноября опубликовал Институт Медиа Полиси.

«Мы считаем, что такие действия имеют своей целью заглушить альтернативное мнение в стране и серьезно подрывают нашу демократию», — пишут журналисты.

Представители медиа отметили, что за последний год в Кыргызстане массированным онлайн-атакам с угрозами насилия подвергаются все больше журналистов, юристов и правозащитников. Особенно часто такие нападки наблюдаются в отношении журналисток.

Работники прессы выделили две формы онлайн-преследований: обычное хейтерство и «нашествие проплаченных армий троллей» — аффилированных с политическими и властными структурами онлайн-наемников.

«Онлайн-угрозы насилием часто могут перерасти в угрозу физической безопасности журналистов. Поэтому онлайн-атаки часто имеют последствия, аналогичные нападениям на улице, и часто сопровождается ими. Поэтому мы относимся к ним серьезно, как к реальной угрозе свободе выражения мнений», — заявили журналисты.

Далее в обращении перечисляют причины предыдущих онлайн-атак на журналистов в 2019 году — расследования о коррупции на кыргызской таможне; в сентябре 2020 года — парламентские выборы, критические материалы о партиях и их лидерах.

По мнению медиасообщества, сейчас журналистов преследуют из-за критики новой редакции Конституции или информирования общества о допущенных процедурных нарушениях при ее изменении.

«Сейчас преследование в сети интернет на кыргызстанских журналистов и активистов стало еще более массированным и агрессивным, включая в себя угрозы физического насилия и нападения», — заявили представители медиа.

Они перечислили женщин, которых массово атакуют за критику проекта новой Конституции: журналистки Канышай Мамыркулова, Айзада Касмалиева, Назира Айтбекова, кандидатка в президенты и лидерка партии «Реформа» Клара Сооронкулова, юристка Сания Токтогазиева.

«Журналистки и активистки подвергаются личным угрозам, запугиванию, оскорблениям, дискредитации, с тем, чтобы они перестали говорить свободно о происходящих в стране событиях и высказывали свое мнение», — пишут в обращении.

Представители медиасообщества отмечают, что отдельные политические деятели играют в преследовании журналистов в сети «побуждающую роль»: напрямую провоцируя или не осуждая такие атаки. Это, по мнению журналистов, способствует созданию атмосферы безнаказанности.

«В этой связи мы призываем, чтобы политические лидеры не только сами воздерживались от оскорблений в отношении журналистов и иных граждан, законно реализующих свое конституционное право и высказывающих свое мнение, но и публично и безоговорочно осуждали такие онлайн-угрозы и нападения на журналистов и активистов со стороны своих сторонников», — просят работники прессы.

Они считают, что все политические силы для построения «истинно правового государства» должны строго следовать требованиям Конституции, нормам международного права и предоставлять возможность всем гражданам беспрепятственно с соблюдением прав других лиц выражать свое мнение по поводу политических процессов в стране.

Также представители медиасообщества призвали правоохранительные органы включиться в расследование дел, связанных с онлайн-нападками на журналистов. Под обращением подписались 30 журналистов и СМИ.

Ранее с похожим обращением о нападках сторонников Садыра Жапарова в интернете на фоне обсуждений реформы Конституции выступил Комитет гражданского контроля.

Активисты отметили, что дело дошло до угроз убийством и терроризмом в отношении общественных и политических деятелей, которые высказывают альтернативное мнение по изменению основного закона.

На это обращение Комитета ответили в ГКНБ — силовики попросили предоставить конкретные факты угроз. В ГКНБ пообещали, что «виновные за распространение провокационных материалов понесут уголовную ответственность строго в соответствие с действующим законодательством».

Угрозы от сторонников Жапарова

Сторонники Садыра Жапарова освободили его из колонии в ночь с 5 на 6 октября после захвата Белого дома, который произошел из-за недовольства итогами парламентских выборов.

Так с начала политического кризиса в Кыргызстане сторонники Жапарова лоббировали его на пост премьер-министра и и.о. президента и каждый день митинговали у Дома правительства.

Несколько депутатов заявили о давлении и угрозах с их стороны — сторонники требовали, чтобы нардепы поддержали кандидатуру Жапарова на голосовании. В частности, Наталья Никитенко и Аида Касымалиева указывали на факты угроз.

Вице-спикерка Касымалиева написала, что ей угрожает Урмат Самаев — кандидат от «Мекеним Кыргызстан», замешанный в стычке контрабандистов в 2019 году. Ранее она собиралась оспаривать решение парламента о назначении Жапарова премьером из-за несоблюдения регламента.

Нападкам от сторонников Жапарова подверглись и журналисты. 6 октября неизвестные мужчины напали на корреспондентов «Клоопа» у Дома правительства — они пытались силой отобрать у них камеры, но прохожие помогли журналистам.

Такие случаи продолжались и фиксировались на протяжении всего кризиса. 10 октября сторонники Жапарова пришли в офис издания Sputnik и угрожали разгромить его, если они не отправят корреспондентов освещать их митинг у Дома правительства.

Угрозы сторонников Садыра Жапарова также явились одной из причин отставки экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Они требовали его добровольно сдать полномочия с первых дней митингов, в последние дни они обещали пойти в госрезиденцию, где живет Жээнбеков.

В своем обращении к кыргызстанцам экс-президент призвал нового премьер-министра Жапарова увести своих сторонников из Бишкека, так как ситуация могла перерасти в двусторонний конфликт.

Кроме этого, увеличилось число гневных комментариев в соцсетях под постами с мнением против действий Жапарова. Издание Kaktus.Media выяснило, что аккаунты, которые раньше поддерживали Райымбека Матраимова и Сооронбая Жээнбекова, начали писать комментарии в поддержку Садыра Жапарова.