Бишкек под смогом. Фото: Михаил Дудин

И.о. мэра столицы Балбак Тулобаев на пресс-конференции 1 декабря назвал главные источники смога над Бишкеком: новостройки, автомобили и ТЭЦ. По его словам, муниципалитет уже давно ведет плановую работу по уменьшению вредных выбросов в воздух.

«К нашему сожалению, жители новостроек не подготовили заранее уголь и сжигают сейчас разный мусор — дым от него покрывает Бишкек. […] Мы начали бороться со смогом уже давно, но пандемия нам очень сильно помешала — возникли финансовые трудности. Также нам доставило проблем народное восстание. Самое главное — нам нужно газифицировать все новые жилмассивы вокруг Бишкека», — заявил Тулобаев.

Он сообщил, что по прошлогодним расценкам проведение газа в один стоило около 20 тысяч сомов.

«Но сейчас измученный народ такую сумму не осилит. Поэтому мы ведем переговоры с Газпромом и правительством, чтобы растянуть это на тарифы в течение 3-4 лет. Рассматриваем и другие варианты», — сказал и.о. мэра.

Тулобаев подчеркнул, что мэрия одна не сможет решить вопрос со смогом — для этого нужна «сознательность» общества и совместная работа правительства и муниципалитета.

По данным платформы по качеству воздуха в мире IQAir, на вечер 1 декабря Бишкек занимает первое место среди крупных городов с индексом 246. Этот показатель входит в категорию «Очень вредно». Воздух в столице Кыргызстана более загрязнен, чем в мегаполисах с многомиллионным населением — Дели и Лахоре.

Бишкек возглавляет рейтинг крупных городов с самым загрязненным воздухом

В начале ноября 2020 года фотограф Павел Исаенко опубликовал несколько фотографий смога над южной частью Бишкека. Тогда он усомнился в том, что такой плотный дым создали лишь ТЭЦ и печи в частных домах.

По мнению Исаева, источником смога, покрывавшего не только город, но и Байтикскую впадину, на самом деле являются горящие поля вокруг сёл.

Митинги против смога

Зимой 2019-2020 годов в Бишкеке проходили митинги – около ста человек собрались на центральной площади, чтобы выразить свое недовольство экологической ситуацией. Тогда воздух в Бишкеке колебался от уровня «опасный для уязвимых групп» до уровня «опасный для здоровья».

Тогда власти Бишкека признали, что воздух опасен, и попросили жителей носить маски от смога и приобрести очистители воздуха.

Проблема загрязненности воздуха в столице активно обсуждается с 2017 года, когда смог стал видимым для жителей города. Хотя о том, что в воздухе в Бишкеке превышено количество вредных частиц, сообщали задолго до этого — больше десяти лет назад.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта.

Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах. Экологи утверждают, что на качество воздуха влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Индекс воздуха считается по всем воздушным загрязнителям, и основной из них — микрочастицы PM2,5. В этих частицах могут содержаться мелкие кусочки сажи, асфальта, автомобильных покрышек, соединения тяжелых металлов, соли и так далее.

Массовая концентрация таких частиц — ключевой параметр для оценки качества воздуха и его угрозы для здоровья человека. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.

Согласно отчету «МувГрин» от 2018 года, в зимние месяцы уровень этих частиц превышает предельно допустимые нормы. Особенно плохой воздух вечером, когда люди возвращаются с работы на автомобилях и отапливают свои дома углем.

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