Правозащитная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» подала жалобу в Центризберком на 9 кандидатов в президенты. В их числе оказались Адахан Мадумаров, Канатбек Исаев, Клара Сооронкулова, Токтоайым Уметалиева, Бектур Асанов, Каныбек Иманалиев, Равшан Жээнбеков, Садык Шер-Нияз и Бакытбек Жумагулов.

Правозащитники считают, что кандидаты нарушили избирательное законодательство.

Незаконная агитация

В жалобе правозащитников говорится, что кандидат в президенты Адахан Мадумаров 7 ноября проводил незаконную агитацию с мигрантами и СМИ в Москве. Правозащитники отмечают, что такая встреча нарушает избирательное законодательство и просят ЦИК привлечь кандидата к ответственности.

На встречу Мадумарова ранее отреагировала и Генпрокуратура. Она направила в ЦИК публикации о проведённой встрече и отметила, что там присутствовали элементы скрытой агитации.

Однако сам Мадумаров не согласился с обвинениями Генпрокуратуры. Он считает, что на решение надзорного органа повлиял Садыр Жапаров, который якобы хочет исключить его из избирательной гонки.

«Я понимаю вашу неуверенность в собственной победе на предстоящих выборах президента страны и желание любым путем избавиться от реальных конкурентов. То, что вы стали сомневаться в победе — это хорошо. Хорошо, что начали понимать, как много натворили бед для нашей многострадальной страны за короткое время на посту премьер-министра и незаконного исполнения полномочий президента страны», — обратился Мадумаров к Жапарову.

Он также напомнил Жапарову о возможной незаконной агитации во время его рабочего визита в регионы.

«Вы ездили по всей стране, щедро раздавали обещания решить экономические, социальные и территориальные проблемы и в разных форматах презентовали свою программу изменения в законодательство о выборах парламента и президента», — заявил Мадумаров.

Создание негативного отношения избирателя к кандидатам

Ещё одно нарушение избирательного законодательства, которое указали правозащитники в своей жалобе, касалось высказываний кандидатов в президенты на пресс-конференции 24 ноября. Тогда Клара Сооронкулова, Токтайым Уметалиева, Садык Шер-Нияз, Каныбек Иманалиев, Бектур Асанов, Кубанычбек Токтосунов и Бактыбек Жумабеков заявляли о нарушениях закона со стороны Садыра Жапарова.

Участница конференции кандидатка в президенты Клара Сооронкулова заявила, что Садыр Жапаров грубо нарушает избирательное законодательство, используя свои полномочия для проведения незаконной агитации.

«Он успел съездить во все регионы и использовал площадки как место для агитации. Он обещал, что пойдет на выборы как обычный гражданин. Во вчерашнем интервью стало ясно и понятно, что все политрешения принимаются с его участием. Справедливость и честность выборов поставлена под сомнение», — сказала Сооронкулова.

Она считает, что со стороны Жапарова грубо попирается принцип равноправия перед законом, и досрочные выборы президента могут превратиться в «очередную грязную и нечестную кампанию».

Другой участник конференции кандидат в президенты Каныбек Иманалиев и вовсе отметил, что Жапаров не может занимать должность главы государства без высшего образования.

«Если Садыр Жапаров станет президентом, то страна получит самого безграмотного управленца за всю историю. Он даже Физкультурный институт не окончил», — сказал Иманалиев.

В «Коалиции за демократию» считают, что высказавшиеся кандидаты не могут использовать медиаплощадки для резких высказываний о своих оппонентах. По словам правозащитников, это может повлиять на мнение избирателей.

«Согласно Конституционному закону “О выборах президента” кандидат не вправе использовать эфирное время и печатные продукции, площади представленных для агитации на телевидении, в целях распространения информации, способствующей созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату и политической партии», — отмечается в жалобе.

Кандидат Каныбек Иманалиев не согласился с обвинениями правозащитников в нарушениях избирательного законодательства. В интервью 24.kg он заявил, что «Коалиция за демократию» «обслуживает представителей власти».

«Эта организация больше не защищает права человека и общедемократические ценности […]. Это не нарушение. Мы не занимались преждевременной агитацией, поскольку пока не являемся официально кандидатами. Сейчас идет сбор подписей, и нас еще не зарегистрировали», — сказал Иманалиев.

Глава «Коалиции» Эрик Ирискулбеков в ответ подчеркнул, что в обращении правозащитников нет предвзятости. По его словам, нарушение закона со стороны кандидатов может определить только ЦИК.

«ЦИК может и не удовлетворить нашу жалобу, если не выявит в пресс-конференции элементов скрытой агитации. Мы всего лишь просим ЦИК обратить на это внимание и дать разъяснение», — сказал Ирискулбеков.

Президентские выборы

10 января 2021 года в Кыргызстане должны пройти досрочные выборы президента. Заявление в ЦИК подали более 60 кандидатов, но часть из них уже сошла с гонки.

В списке кандидатов числится и Садыр Жапаров, который 14 ноября сложил с себя полномочия и.о. президента и премьер-министра.

За месяц пребывания у власти Жапаров посетил все регионы Кыргызстана с рабочим визитом. В каждой области он проводил массовые встречи с местными жителями, на которых собирались сотни человек и не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы.

Вояж Жапарова по регионам страны выглядел, как неофициальная предвыборная агитация. На каждой встрече с местными жителями Жапаров давал обещания, что улучшит их жизнь и решит проблему на границах.