В аппарате президента сообщили, что Дастан Дуйшекеев 17 ноября был назначен заведующим отделом внешней политики Аппарата президента. До Дуйшекеева эту должность занимал Данияр Сыдыков.

Ранее 33-летний Дастан Дуйшекеев был пресс-секретарем премьер-министра Садыра Жапарова, он занимал эту должность с октября 2020 года.

До этого чиновник работал на парламентских выборах – был координатором политической партии «Кыргызстан» по Иссык-Кульской области.

Дуйшекеев также работал в «Мегакоме», а также был помощником депутата Жогорку Кенеша по работе с общественностью.

В период, когда Дуйшекеев выступал основным пресс-секретарем Садыра Жапарова, издание Kaktus.media обратилось к нему, чтобы узнать, какие из многочисленных профилей в соцсетях под именем «Садыр Жапаров» являются официальными.

Дуйшекеев ответил, что единственным официальным аккаунтом Жапарова является одна из страниц в фейсбуке, но какая именно – не сообщил.

По словам бывшего пресс-секретаря, телеграмм-канал, где публикуются сообщения от Жапарова, тоже не является официальным.

«Только личный аккаунт в Facebook есть. Как будет сделана пометка “официально”, вам будет ясно», – сказал он.

Он также не ответил, кто входит в медиакоманду Садыра Жапарова.