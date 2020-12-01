Пресс-служба Центризбиркома сообщила, что кандидат в президенты Сазыкбай Турдумалиев снял свою кандидатуру с президентских выборов.

По данным ЦИК, гендиректор «Центра комплексного снабжения»

Турдумалиев написал заявление об отзыве своих документов, причина не указана.

Днем ранее, 30 ноября еще один кандидат в президенты Садык Шер-Нияз заявил, что отказывается от участия в выборах в пользу Садыра Жапарова. По его словам, он принял такое решение после личной встречи с Жапаровым. Он заявил, что их идеи во многом похожи, и «большинство народа признало лидером Садыра Жапарова».

На 1 декабря ЦИК насчитывает 45 кандидатов в президенты. До 3 декабря они должны собрать 30 тысяч подписей в свою поддержку и внести избирательный залог в 1 млн сомов. Выборы назначены на 10 января 2021 года.