Вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева на пресс-конференции сообщила, что с 1 декабря в Кыргызстане возобновили свою работу кинотеатры, фудкорты и компьютерные клубы. По её словам, руководители и администрация заведений должны будут соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические требования.

Организация входного фильтра и места для обработки рук (санитайзеры, дезинфицирующие салфетки);

Ежедневная влажная уборка;

Введение масочного режима для сотрудников и посетителей;

Кинотеатрам и компьютерным клубам:

Масочный режим для сотрудников и посетителей;

Рассадка посетителей в шахматном порядке;

Заполняемость не более 50% мест.

Точкам общественного питания и увеселительным заведениям:

Ограничить количество посадочных мест не более 50% всех посадочных мест.

Также Чыныбаева подчеркнула, что проведение массовых мероприятий все ещё под запретом.

«Особо обращаю внимание наших предпринимателей, руководителей объектов торговли, рынков магазинов и общественного транспорта, в случае

выявления в них очага заражения либо за игнорирование санитарных норм, будут применяться штрафные санкции с временным ограничением деятельности», — отметила вице-мэр.

Ограничения которые ввели власти Кыргызстана связаны с пандемией коронавируса в стране. На 1 декабря в стране известно уже о 73 178 случаях заражения COVID-19, скончались 1275 человек.

В стране всё ещё закрыты некоторые государственные школы, детские сады и другие учебные заведения. Такое решение власти приняли, чтобы обезопасить детей от угрозы распространения COVID-19.

Тем не менее власти постепенно снимают ограничения с других сфер деятельности. Так в Кыргызстане уже в обычном режиме работают рестораны, кафе и торговые центры, где ежедневно наблюдается массовое скопление людей.

На пресс-конференции 1 декабря и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев заявил, что в школах есть большая вероятность распространения инфекции, чем в увеселительных заведениях.

«Я боюсь открывать школы и детсады. Наши школы рассчитаны на 70 тысяч детей, а учатся 170 тысяч. В одном классе по 50-55 учеников, а в детских больницах только 40 мест есть. Как я могу открыть школы? Да, в соцсетях возмущаются, почему фудкорты и детские площадки открыты, а школы — нет. Но там ситуация другая: детей меньше, площадь больше. Это несравнимо с 50 детьми в одном классе», — сказал Тулобаев.



