Верховный суд 1 декабря отменил решения Токмокского горсуда и Чуйского облсуда в отношении пограничника, который обвинялся в домогательствах к 5 и 10 летним девочкам. Об этом «Клоопу» сообщил адвокат потерпевшей стороны Самат Матцаков.

По его словам, дело направили на новое рассмотрение в Токмокский горсуд.

Изначально мужчину осудили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней» и запрашивали для него 16 лет лишения свободы.

Однако судья Токмокского горсуда Асанбек Тойгонбаев переквалифицировал дело на статью «Хулиганство» и выпустил обвиняемого из-под стражи в зале суда.

«Не согласившись с вынесенным 8 апреля 2019 года приговором Токмокского городского суда, по которому обвиняемого приговорили к штрафу в размере 300 000 сом, военный прокурор Бишкекского гарнизона Эркинбек Абдикеримов обжаловал приговор», – сообщил адвокат Самат Матцаков.

Чуйский областной суд 3 июня 2020 года переквалифицировал статью «Хулиганство» на «Понуждение к действиям сексуального характера» и признал его виновным. При этом, суд применил амнистию и освободил его от наказания.

Однако, юристы утверждают, что статья «Понуждение к действиям сексуального характера» Уголовного кодекса КР не предусматривает применение амнистии к подсудимому.

Сам инцидент произошел в одном из микрорайонов Токмока в октябре 2019 года. По данным следствия, 35-летний пограничник, находясь в нетрезвом состоянии, увидел двух девочек на скамейке, схватил одну из них за плечо, потянул ее и в присутствии другой поцеловал в губы.

Юрист отметил, что психологическая экспертиза выявила у девочек психическое расстройство из-за произошедшего с ними. Кроме того, вина обвиняемого доказана показаниями свидетелей.

Фото иллюстративное.