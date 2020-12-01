Всемирная организация здравоохранения впервые с сентября месяца отметила снижение случаев инфицирования коронавирусом в мире. Об этом на пресс-конференции 30 ноября сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, это произошло благодаря «непопулярным, но эффективным» мерам, принятым в Европе в последние недели.

Однако глава ВОЗ призвал воспринимать эту «долгожданную новость» с особой осторожностью, особенно с приближением новогодних праздников.

«Достижения можно легко потерять, к тому же в большинстве других регионов мира по-прежнему наблюдается рост случаев заболевания и смерти. Всем нам хочется в праздничные дни быть рядом с близкими людьми. […] Принимая решения [относительно встреч], мы все должны задуматься, не подвергаем ли мы опасности кого-либо», — отметил Гебрейесус.

Он призвал людей собираться только на открытом воздухе, соблюдать физическую дистанцию, воздержаться от путешествий, избегать переполненных торговых центров, заказывать необходимые товары по интернету, носить маску, дезинфицировать и часто мыть руки.

«Все эти меры предосторожности помогут свести к минимуму риск [заражения] — для вас и других. Пандемия закончится — и мы все должны способствовать этому», — призвал глава ВОЗ.

Гебрейесус посоветовал набраться терпения, строить планы на будущее и собраться, когда это будет уже безопасно. Он подчеркнул, что в самой ВОЗ уверены в победе над пандемией с использованием существующих инструментов и вакцин, которые уже находятся в разработке.

Готовность ко второй волне

По прогнозам главного пульмонолога и замминистра здравоохранения Нурболота Усенбаева, Кыргызстан проходит через второй пик заражаемости коронавирусом — он начался в конце ноября и продлится до января 2021 года. Эпидситуация усложняется также сезонным ростом заболеваний гриппом и ОРВИ, приходящимся на эти месяцы.

Однако глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев на брифинге 17 ноября заявил, что в пока в стране пик заражений ОРВИ и гриппом не настал.

Также министр сообщил, что система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом: организованы дополнительные стационары, запаса лекарств должно хватить на 2-3 месяца, закуплены ИВЛ аппараты, кислородные концентраторы, СИЗ, дезсредства и антисептики.

«В стране работают 14 вирусологических лабораторий с 19 ПЦР-аппаратами, три мобильные автолаборатории и две частные лаборатории. Создан запас на 1,5 месяца ПЦР-тест систем для лабораторной диагностики коронавирусной инфекции», — сообщил Бейшеналиев.

По его словам, чтобы снизить осложнения и летальность от совместного течения гриппа и COVID-19 минздрав проводит профилактическую вакцинацию против гриппа. Планируется охватить 13% населения страны.

На 1 декабря минздрав признал 71 178 случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане. Также ведомство официально признало только 1 275 смертей от осложнений COVID-19.