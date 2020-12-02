Бишкекский городской кенеш (БГК) на заседании 2 декабря принял решение безвозмездно передать квартиру спортсменке Айсулуу Тыныбековой. Депутаты БГК одобрили передачу квартиры без вопрос. Тыныбекова получила трехкомнатную квартиру по улице Московской, конфискованную у бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева.

Ключи от квартиры спортсменка получила еще в 2019 году из рук президента Сооронбая Жээнбекова за победу на чемпионате мира в том же году. Однако позже стало известно, что квартира по улице Московской перешла в собственность города, после конфискации у экс-мэра столицы Тюлеева.

Айсулуу Тыныбекова заняла первое место на чемпионате мира по борьбе в Казахстане и получила путевку на Олимпийские игры 2020 года. Но из-за пандемии COVID-19, Олимпиаду перенесли на лето 2021 года.

Она стала первым человеком из Кыргызстана, получившим звание чемпиона мира по борьбе. Тыныбекова — борчиха вольного стиля и трехкратная чемпионка Азии. Она дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали.

Вопрос о передаче квартиры Тыныбековой поднимался не первый раз. Еще в 10 июня на заседании БКГ возник спор о количестве квартир, выданных Тыныбековой государством.

Тогда глава управления муниципального имущества (УМИ) Нурбек Тынаев предложил оформить квартиру, подаренную спортсменке президентом, в рамках постановления БГК от 14 февраля 2020 года.

Согласно постановлению право получить жилье от муниципалитета на безвозмездной основе дается чемпионам Олимпийских игр и чемпионам мира по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр.

Депутатка Гульнара Молдобаева попросила уточнить, действительно ли об этой квартире идет речь и насколько Тыныбекова нуждается в жилье.

Глава УМИ сказал, что речь идет о квартире, сертификат на которую ей выдал президент Жээнбеков. Однако официального постановления главы государства не было, поэтому депутаты предложили узаконить выдачу квартиры по постановлению горкенеша.

Тренер и официальный представитель Тыныбековой — Нурбек Изабеков заявил, что квартиру спортсменке должны были выдать еще в 2017 году, когда она выиграла бронзовую медаль на Чемпионате мира. Но ее выдали только в 2019, когда она завоевала золото.