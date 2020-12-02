Алмазбек Атамбаев и Сергей Слесарев. Фото: Акипресс

В верховном суде сообщили, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева, главного фигуранта по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, еще не освободили из колонии №47 — хотя тот же суд ранее отменил приговор политику.

Верховный суд утверждает, что сначала материалы дела должны поступить в Первомайский районный суд Бишкека.

«Материалы дела должны поступить в суд первой инстанции в течение пяти дней. Вопрос об изменении меры пресечения в отношении Алмазбека Атамбаева может быть разрешен при новом рассмотрении уголовного дела по существу в Первомайском районном суде столицы, если от его адвокатов поступит ходатайство», — сообщили в верховном суде.

Адвокаты считают, что Атамбаева незаконно держат в колонии. По словам Сергея Слесарева, постановление Верховного суда должно «незамедлительно» исполняться.

«Верховный суд должен направить постановление в Первомайский суд, а они в ГСИН, чтобы освободить моего подзащитного», — отметил он.

Ранее другой адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев сообщил, что бывшего президента должны освободить, так как решение Первомайского и Бишкекского судов были отменены Верховным судом. Это значит, что судебных приговоров в отношении Атамбаева больше нет.

«Приговоры местных судов по делу Батукаева отменены — их нет в природе. До этого Атамбаев содержался в ИК №47 на основании приговоров по делу Батукаева, теперь их нет. Так исполняя решение верховного суда, ГСИН сегодня должны освободить Атамбаева из колонии», — рассказал адвокат.

Жоошев напомнил, что по другим уголовным делам, где Атамбаев проходит фигурантом, суд не применял никаких решений о мере пресечения и поэтому Атамбаева должны выпустить из колонии.

Дело Батукаева и бывший президент Атамбаев

Криминального авторитета Азиза Батукаева освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем стало известно, что медицинский документ оказался поддельным. Весной 2019 года дело снова возобновили, а его расследование стало поводов для лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

Бывшего президента трижды вызывали на допрос в МВД, однако Атамбаев игнорировал все вызовы на встречу со следователей, что позже стало одной из причин штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш.

Сотрудники ГКНБ задержали Атамбаева после двух дней штурма его резиденции, тогда в спецоперации погиб один спецназовец и пострадало около 100 человек. Других фигурантов дела — обвиняемых в незаконном освобождении Батукаева, приговорили к штрафам.