Глава Центра госсанэпиднадзора Бишкека Кубан Кундашев 1 декабря на пресс-конференции сообщил, что детские сады и школы в Бишкеке могут открыть в новом году, если статистика заболеваемости среди детей пойдёт на спад.

«Частным школам разрешено было работать только для учащихся до 6 класса, с учетом того, что они не превышают количество детей. Но в госучреждениях за одной партой сидят по три ученика, нужно все разработать», — сказал он.

Вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева отметила, что столичные школы переполнены — учебные заведения рассчитаны на определенное количество учеников, но на деле школьников 3-4 раза больше.

«Мы просматривали школы, у нас за партами сидят по три ученика. Соблюдать дистанцию невозможно. Школы старые и не работает вентиляция, как должна работать для новых условий», — сказала она.

Позже и.о. мэра Балбак Тулобаев на брифинге также отметил, что столичные школы «уплотнены» и сказал, что «садики и школы в данное время не хочет и боится открывать». По его словам, санитарно-эпидемиологические органы также не рекомендуют открывать их.

«В одном классе учится 50-55 человек. В Бишкекских школах в данной ситуации должны обучаться 70 тысяч человек, но учатся 170 тысяч. Как я могу в такой ситуации открывать школы», — сказал Тулобаев.

Он отметил, что муниципалитет будет следить за ситуацией в регионах, где уже открыты образовательные учреждения.

«Если у них будет всё нормально после нового года, может быть и мы откроем 1-6 классы, или 6-11 классы. Но нам надо советоваться с эпидемиологами, после этого может быть откроем», — сказал Тулобаев.

По данным минздрава на 1 декабря, за прошедшие три месяца было зафиксировано 683 случая заражения коронавирусом среди детей от 7 до 17 лет. Так в сентября было зарегистрировано 48 случаев заражения, в октябре — 315 случаев, а в ноябре — 320.

Больше всего заболеваний регистрируется в Бишкеке, в октябре было 83 случая, а в ноябре 143.

Возобновление оффлайн-обучения

Министерство образования еще 30 сентября сообщало, что все школы Кыргызстана смогут возобновить свою работу уже с 6 октября. Так первыми должны были пойти в школу ученики с 1 по 6 классы. Однако после прошедших парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане начались массовые протесты — из-за октябрьской нестабильности минздрав и минобраз решили отменить свой приказ о возобновлении обучения.

Вторая учебная четверть в школах Кыргызстана началась 11 ноября, однако не все ученики вернулись в школьные стены. Минобразования тогда сообщило, что традиционные занятия возобновятся всего в 1489 школах страны, которые находятся в регионах с благоприятной эпидситуацией. А школьники Бишкека и Оша продолжат учиться онлайн.

Позже в минобразования отметили, что сначала к обучению приступят ученики вторых-шестых классов. При благоприятной эпидемиологической обстановке в школе, следующими к обучению приступят ученики 9 и 11 классов.

Минобразования разработало специальные рекомендации для школ. Они касаются ношения масок, санитарных условий в туалетах и выхода детей на свежий воздух.