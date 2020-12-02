Пресс-служба генеральной прокуратуры 2 ноября сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по факту строительства парка «Ынтымак».

По данным генпрокуратуры, была проведена проверка законности расходования мэрией Бишкека бюджетных средств на открытие парка «Ынтымак».

Она показала, что в 2019-2020 годах должностные лица муниципалитета «произвели строительно-монтажные работы по благоустройству парка» без положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Теперь служащие мэрии подозреваются в злоупотреблении должностным положением с целью извлечения выгод и преимуществ.

В ходе проверки независимые эксперты оценили объем выполненных работ (поставка растительных грунтов, система полива, установка дорожного бордюра и туалетов). В результате, по некоторым работам выявлено завышение их объемов и стоимости.

​Кроме этого, согласно изученным документам, мэрия заключала договора-поставки с участниками конкурса, не соответствующими установленным квалификационным требованиям.

Генпрокуратура 24 ноября зарегистрировала материалы в Едином реестре проступков и преступлений по статьям «Нарушение порядка проведения публичных торгов» и «Злоупотребление должностным положением».

Строительство нового парка «Ынтымак» площадью в 10 гектар началось в апреле 2019 года и обошлось в 82 миллиона сомов.

Открывали парк экс-президент Сооронбай Жээнбеков и экс-мэр Азиз Суракматов.

«Ынтымак» входит территориально в парк имени Ататюрка, в котором часть земель отдавалась чиновникам незаконно, и иногда даже бесплатно.