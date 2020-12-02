Пресс-служба правительства сообщила, что Китай готов увеличить количество рабочих часов с 8 до 12 на контрольно-пропускных пунктах «Иркештам» и «Торугарт», а также перевести их на ежедневный режим работы, включая выходные дни.

«Рост количества автотранспорта может составить до 30 машин в сутки», — сказали в пресс-службе.

О согласии повысить пропускную способность на двух КПП сообщила посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвень на встрече с и. о. премьер-министра Артемом Новиковым. Посол отметила, что китайская сторона провела ряд совещаний по повышению пропускной способности на КПП «Иркештам» и «Торугарт» в связи с неоднократными обращениями кыргызской стороны.

Она сообщила, что в целях улучшения инфраструктуры на КПП «Иркештам» китайская сторона решила построить два склада и установить кран для контейнеров.

По поводу КПП «Торугарт» посол отметила, что работоспособность этого пункта зависит от погодным условий, особого алгоритма прохождения грузов через пропуска, а также от мер, принимаемых для предотвращения распространения коронавируса.

Артем Новиков поблагодарил китайскую сторону за оперативное решение вопросов и пообещал поддержать все меры в целях увеличения пропускной способности на контрольно-пропускных пунктах.

«С нашей стороны все соответствующие службы будут переведены на совместный режим работы с китайской стороной», — сказал он.

Контрольно-пропускные пункты «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайской границе были закрыты с 23 января из-за угрозы распространения коронавируса. Тогда Кыргызстан полностью остановил воздушное и автомобильное сообщение.

«Иркештам» частично возобновил работу 15 апреля по просьбе Кыргызстана. Касательно «Торугарта» Министерство иностранных дел КР объявило, что этот КПП начнет работать с 8 июня, однако из-за обострения эпидемиологической ситуации в Кыргызстане пункт закрылся.

По данным МИД, КПП «Торугарт» начал работать с 8 сентября. Но из-за угрозы заражения коронавирусом действуют ограничения.

После стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, предприниматели республики требовали решить проблемы с пропуском товаров из Китая.

Ассоциация рынков Кыргызстана заявляла, что предприниматели республики от сельхозпроизводителей до торговцев несут огромные убытки из-за того, что фуры с товарами скапливаются на границе и их пропускают очень медленно.

А предприниматели рынка «Дордой» собрались 2 ноября у Дома правительства и потребовали, чтобы власти решили проблемы с пропуском товаров из Китая. Потому что многие из них находятся на грани банкротства.