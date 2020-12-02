Депутат шестого созыва Мыктыбек Абдылдаев дал интервью ИА АКИpress, в котором дал политический прогноз о вероятных последствиях выборов и референдума, а также рассказал о том, как выглядел октябрьский политический кризис изнутри.

Абдылдаев был в гуще событий и как депутат, и как временный спикер: его выбрали вместо Дастанбека Джумабекова на несколько дней кризиса, затем он сложил полномочия добровольно. Вот о чем Абдылдаев рассказал журналистам.

«Я предупреждал о недовольстве»

Абдылдаев еще до итогов выборов чувствовал накал в обществе и даже предупреждал аппарат президента. Он утверждает, что уже в конце сентября было понятно, что будут волнения.

«Может, это просто совпадение, но 30 сентября при разговоре с руководителем Аппарата президента [Досалы Эсеналиев], я предупредил о растущем недовольстве в адрес президента. Главной задачей разговора было, чтобы политики между собой смогли договориться, и в случае непризнания итогов выборов, они сами вырулили конфликтную ситуацию в пользу государства и народа. К сожалению, все партии разогнались, у всех амбиции, все установили высокую планку и их волновал только результат в свою пользу», — вспоминает он.

К тому же власти страны не стали учитывать уроки прошлого и снова вместо диалога с протестующими решили их разогнать силой,

«К сожалению, 5-6 октября ни глава государства, ни премьер-министр, ни один руководитель правоохранительных органов не встретились с митингующими. Это говорит о том, что мы психологически привыкли разрешать ситуацию путем применения силы, и в итоге мы получили непредсказуемый результат. Третий раз один и тот же сценарий», — отмечает политик.

«Достук» и Жапаров

Протесты обернулись штурмом Белого дома, опальные политики были выпущены на свободу, а чиновники стали подавать в отставку. Поэтому часть депутатов собралась вечером 6 октября в отеле «Достук».

«Регистрацию прошел 61 депутат с учетом доверенностей. Депутаты предложили мою кандидатуру на должность спикера Жогорку Кенеша и проголосовали. Ситуация на тот момент была очень напряженной.

Тогда и прозвучали предложения, что нужно выдвинуть кандидата на должность премьер-министра. Прозвучала фамилия Садыра Жапарова. Мы встретились с Садыром Жапаровым и он сказал, если его поддержат депутаты, то готов взять ответственность на себя», — рассказал Абдылдаев.

Парламент на тот момент был единственным легитимным органом власти, который мог одобрить новый состав правительства и нового премьера. Для этого должна была быть сформирована коалиция большинства, на голосовании требовалось присутствие единовременно минимум 61 депутата из 120.

Но в «Достуке» собрались всего 35 депутатов, которые якобы держали при себе доверенности от еще 26 коллег, а само заседание было за закрытыми дверями. Абдылдаев объясняет прошедшее голосование так.

«Как председательствующий заседания я сказал, что в этом зале присутствует больше половины членов коалиционного большинства и у нас есть кворум. Раз другой кандидатуры нет, мы выдвинули кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра и проголосовали.

Далее кандидату было предложено, чтобы он подготовил проекты программы, структуры и состава правительства на следующее заседание Жогорку Кенеша, в соответствии с нормами законов Кыргызской Республики», — пояснил он.

«Очень большая загадка» отставки президента

Абдылдаев подтвердил, что группа депутатов в отеле «Жаннат» 7 октября действительно начала собирать подписи за импичмент. Абдылдаев ставить свою подпись под документом отказался. Отказался он и от инициативы Омурбека Текебаева и Омурбека Бабанова — они считали, что кандидатура премьера не должна быть совсем безальтернативной. Почему Абдылдаев решил, что кандидат в премьеры должен быть только один — Жапаров — он не объяснил.

На следующий день Абдылдаеву позвонил Сооронбай Жээнбеков и поздравил с избранием в спикеры. Депутат рассказал главе государства, что готовится импичмент — о чем сам Жээнбеков был уже в курсе.

К слову, на тот момент Жээнбеков сделал уже три обращения: о попытке захвата власти и необходимости вернуться в правовое поле, о благодарности дружинникам и нежелании проливать кровь сограждан и о том, что он лично ведет переговоры с рядом политических сил для стабилизации ситуации.

9 октября, после столкновения участников марша против ОПГ во власти и сторонников Садыра Жапарова на площади Ала-Тоо, Жээнбеков ввел режим ЧП.

«Ближе к вечеру президент Жээнбеков ввел чрезвычайное положение и комендантский час на территории города Бишкек. Примерно в час ночи мы с президентом по телефону обсудили сложившуюся обстановку после ввода чрезвычайного положения, и в конце разговора он сказал, что сегодня или завтра примет решение об отставке», — вспоминает Абдылдаев.

10 октября Жээнбеков второй раз позвонил Абдылдаеву и сообщил, что на ближайшем же заседании парламента намерен заявить об отставке. Абдылдаев тоже решил уйти.

«Чтобы снять споры о легитимности председательствующего, я подал в отставку с единственной целью, чтобы все сегодняшние решения парламента об утверждении программы, одобрении структуры и состава нового правительства подписал президент Жээнбеков», — резюмирует он.

То, что решение это было принято под давлением, Абдылдаев отрицает, говорит, что этим шагом по требованию всех норм закона «морально поддержал Жээнбекова».

Почему Сооронбай Жээнбеков решил уйти в отставку, Абдылдаев не знает: по его словам, это «очень большая загадка» и «наверное, эту тайну знают те, кто с ним обсуждал вопросы его отставки, поэтому этот вопрос будет уместно задать им».

Конституционная реформа и легитимность парламента

Политик считает, что Кыргызстан уже привык каждый раз после смены власти писать новую Конституцию и редактировать ее, поэтому идея Жапарова и его сторонников не нова.

«Другой вопрос, не приведет ли эта идея о новом референдуме к конституционному кризису, когда нет всенародно избранного президента и нового состава парламента. Поэтому, думаю, самый оптимальный и продуманный шаг — первоначально провести выборы президента», — подчеркивает он.

Что касается действий парламента, то Конституция в действующей редакции не дает ответа на то, какими должны быть полномочия созыва, который вынужден сидеть и ждать повторных выборов. Опираясь на опыт ряда стран мира (Болгарии, Италии, Ирана, Молдовы и других) в этой части, Абдылдаев говорит, что созыв этот должен работать, но без исполнения всех прежних функций.

«Парламент исполняет свои полномочия до законного созыва нового состава парламента. В этот период не могут вноситься изменения в Конституцию и не могут быть приняты, изменены или признаны утратившими силу органические законы. поэтому, еще раз хочу акцентировать, что все-таки легитимность Жогорку Кенеша под вопросом, а вопрос этот надо снять», — считает политик.

Вероятное недовольство новыми выборами

Абдылдаев не дал прогноза, кто может стать президентом, но считает, что недовольные выборами президента скорее всего будут.

«На сегодняшний день в ЦИК официально не зарегистрирован ни один кандидат в президенты, а уже наблюдается масса обвинений и оскорблений в адрес друг друга. Думаю, это не красит выдвиженцев, которые идут на такую высокую государственную должность. Нужно усмирить всем свои эмоции.

Официальная агитация начинается только с середины декабря. А с такими темпами оскорблений и компроматов неиспачканных и чистых кандидатов может к моменту избрания и не остаться. Поэтому единственный и правильный путь — борьба на базе интеллекта, образования, высокой культуры и в уважительном отношении друг к другу», — призывает он.

При этом участие Жапарова в президентских выборах, которое ряд юристов считает нарушением Конституции из-за того, что он побывал и.о.президента, Абдылдаев считает законным. Так как он приостановил все полномочия до того, как выдвигаться кандидатом и зарегистрироваться в ЦИК.

Что касается последствий конституционной реформы, начатой выдвинувшимся в президенты кандидатом Садыром Жапаровым, они не совсем ясны. Абдылдаев напоминает, что Жапаров в недавнем интервью предложил вынести два вопроса из Конституции на референдум 10 января 2021 года: по форме правления и системе выборов.

«Если народ проголосует, в чем я сомневаюсь, за пропорциональную систему, то действующие законы в силе и президент назначает новые выборы в Жогорку Кенеш или же Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы в Жогорку Кенеш.

А если народ выберет мажоритарную систему, то тогда надо будет выносить на референдум новый проект Конституции. Потому что должны пройти выборы в Жогорку Кенеш по новой Конституции и, возможно, будут требовать новые выборы и президента, поскольку у него будут определены новые полномочия», — заключает политик.