По версии следствия, один мужчина в Бишкеке 29 июля 2008 года похитил девушку для принуждения вступления в брак вопреки ее воле. Вечером мужчина вместе с неизвестными насильно, применив физическую силу, посадил 18-летнюю девушку в Ауди-100 и увез в в Джумгальский район Нарынской области.

Дело передали в суд 22 декабря 2008 года. Однако из-за того, что обвиняемый несколько раз не являлся в суд, дело было приостановлено. А уголовное дело возвращено в Первомайское РОВД Бишкека для организации розыска мужчины.

Обвиняемого задержали через 12 лет, 27 сентября 2020 года.

Уголовное дело поступило в Первомайский районный суд 30 сентября 2020 года. На заседании суда мужчина ходатайствовал о прекращении уголовного дела, так как истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Мужчина заявил, что все это время он не скрывался от суда, а жил у себя дома, и даже неоднократно выезжал за границу.

Суд выслушал участников заседания и освободил обвиняемого от наказания за истечением срока давности. Дело прекращено.

По Уголовному Кодексу, похищение человека для принудительного вступления в брак наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет. За похищение несовершеннолетней предусмотрен лишение свободы от 7,5 до 10 лет и штраф до 200 тысяч сомов.

Однако в Кыргызстане в большинстве случаев факты похищения девушек для вступления в брак замалчиваются. Нередки случаи, когда сотрудники правоохранительных органов закрывают глаза на данное преступление.

В мае 2018 года похититель 19-летней Бурулай Турдалы кызы убил ее в отделении милиции. Подозреваемый похитил ее, чтобы насильно жениться, но после того, как их задержали и доставили в отделение, он убил ее ножом и попытался покончить собой.



«Клооп» подготовил материал, где собраны пять историй о кыргызских девушках, которых похитили для вступления в брак.

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