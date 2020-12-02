Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров предложил убрать из Конституции норму о статусе экс-президента. Он пришел на Конституционное совещание, чтобы выступить с этим предложением, хотя он не является членом КС.

Бекназаров отметил, что госбюджет терпит большие материальные убытки, обеспечивая экс-президентов льготами.

«Опыт показал, что глава государства, который считается лидером нации, может бросить народ на произвол судьбы только ради статуса экс-президента, ради льгот, предоставляемых государством. Их не волнует, в насколько тяжелом состоянии находится страна. Они думают только о себе. Даже если не указывать в Основном законе, и так все будут знать, что он экс»,— заявил Бекназаров.

Кроме того, он отметил, что «некоторые бывшие президенты пользуются своим статусом, выступают за рубежом от имени государства». По его мнению, они не должны этого делать.

Азимбек Бекназаров выступил с предложением вернуть Конституцию, принятую в 1993 году, где нет нормы о статусе экс-президента.

Члены Конституционного совещания рассматривают этот вопрос.

В Кыргызстане только у двоих бывших глав государств есть статус экс-президента — у Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова. Жээнбеков не проработал весь свой срок, а ушел в отставку после протестов из-за итогов выборов в парламент, а и.о. президента стал вышедший из заключения Садыр Жапаров, а после — его соратник Талант Мамытов.

Согласно закону «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента Кыргызстана» Отунбаева и Жээнбеков могут получать пожизненное денежное пособие и медицинское обслуживание. Привилегиями экс-президента смогут также пользоваться и члены их семей.

Кроме того, экс-президентам и членам их семей положена пожизненная государственная охрана, а также им в пожизненное пользование предоставляют одну из государственных дач.

Экс-президент до достижения пенсионного возраста имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 75% месячной заработной платы президента, которая составляет примерно 103 тысячи сомов.

По достижению пенсионного возраста экс-президенту полагается пенсия аналогичного размера. Размер выплат может меняться из-за повышения или понижения зарплаты президента.

Все расходы по использованию жилья, транспортных средств и прочих услуг оплачиваются государством.

В случае смерти экс-президента, государство будет ежемесячно выплачивать его семье сумму, равную шестикратному размеру пенсии экс-президента.