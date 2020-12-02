Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Петер Буриан дал интервью «Радио Свободная Европа» о политической ситуации в Кыргызстане и изменениях в Конституцию на фоне кризиса.

Отвечая на вопрос о конституционной реформе Буриан сказал, что после несостоявшихся парламентских выборов 4 октября, ситуация в стране менялась довольно быстро, однако эти изменения были не всегда в «правильном направлении».

«Они обращали внимание не на решение коренных проблем, ставших причиной фальсификации выборов, а на кратковременные решения», — сказал Буриан.

Он считает, что сейчас в Кыргызстане должны собраться специалисты по конституционному праву и политические группы, для анализа причины наступившего кризиса, а также для укрепления парламентской демократии.

«Месяц назад об этой нашей позиции говорил и Верховный комиссар. Такое же сообщение мы, наверное, повторим по заключению Венецианской комиссии. Конституционная палата Кыргызстана запросила позицию Венецианской комиссии по поводу выборов. Комиссия однозначно высказалась, что парламент, у которого заканчивается срок полномочий, не может принимать радикальных решений, особенно вносить поправки в Конституцию», — сказал представитель ЕС.

Торопится с изменением Конституции нельзя

По словам Буриана, спешить с изменениям в основной закон страны нельзя, для этого нужно время и условия.

«Во главе такого процесса должен стоять честно и справедливо избранный парламент и, если будет необходимость, то данный парламент может изменить Конституцию. Сейчас мы наблюдаем лишь некоторые элементы, видим, что создали Конституционное совещание, но этого недостаточно. Необходим процесс, который объединит широкие политические группы, представителей гражданского общества и юристов», — считает Буриан.

При этом, спецпредставитель добавил, что Евросоюз может дать свои советы и рекомендации через Венецианскую комиссию, но окончательное решение будет за народом Кыргызстана.

«Нас интересует будущее парламентской демократии в Кыргызстане. Такая модель управления может стать примером и для других. Считаем, что не надо отходить от этой модели, говоря, что она не работает, что надо ее укреплять», — сказал он.

Кризис и новая Конституция

Говорит о необходимости Конституционной реформы начал Садыр Жапаров после того как был освобожден своими сторонниками и стал и.о. президента страны.

Жапаров считает, что Кыргызстан должен стать страной с президентской формой правления. Были перенесены выборы в парламент на неопределенный срок, а вместе с этим начались обсуждения конституционной реформы. Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу.

Однако юристы заявили, что таким образом Жапаров нарушает Конституцию и выталкивает страну из правового поля навстречу кризису.

17 ноября проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение и в тот же день его подвергли критике юристы, активисты и ряд депутатов. Кроме этого, некоторые депутаты, что значатся инициаторами новой Конституции, заявили, что не видели документ и не участвовали в его разработке.

Противники изменения главного закона страны называют новую Конституцию откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева. Экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля заявила, в случае принятия новой Конституции международное сообщество откажется признавать Кыргызстан и перестанет оказывать помощь.

Каждое воскресенье в Бишкеке проходят мирные марши против изменения Конституции.