Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева на заседании Республиканского штаба 2 декабря раскритиковала Министерство здравоохранения и местные госорганы за плохую отчетность по полученной гуманитарной помощи.

По словам Сурабалдиевой, отчеты ждут не только международные организации и доноры, но и простые граждане.

«Отчеты неполные и по отдельным пунктам непонятные. Какие конкретно изделия медназначения поступили в областные медучреждения в Таласской и Чуйской областях? Какие расходные материалы были получены, сколько тест-систем поступило в Ошскую область? Сколько ИВЛ-аппаратов, концентраторов, рентген-аппаратов поступило на места? В отчете указано о приобретении 325 рециркуляторов, однако не указано, где они. Почему медицинское оборудование не поставлено на баланс и не фиксировалось соответствующим образом?» — спросила вице-премьер.

Сурабалдиева добавила, что летом в Бишкеке пациентам давали китайские противовирусные таблетки, которые получили медучреждения без проверок сертификации.

«Их раздают гражданам, у которых в период пандемии иммунитет и так ослаблен. За такие случаи ответственные лица минздрава понесут дисциплинарные взыскания», — сказала она.

Вице-премьер также попросила мэрию Бишкека обратить внимание на столичную Станцию скорой помощи, где муж руководительницы подразделения владеет частной скорой, что создает конфликт интересов.

«Мэрии необходимо провести служебное расследование с учетом конфликта интересов и моральной стороны вопроса», — добавила Сурабалдиева.

Гуманитарная помощь во время пандемии

С начала пандемии COVID-19 Кыргызстан получил от доноров и международных организаций гуманитарную помощь на сотни миллионов долларов. Однако не вся полученная помощь была потрачена прозрачно.

К примеру, во время режима чрезвычайного положения власти страны изменили закон о госзакупках, что привело к секретности при расходовании средств.

Чтобы обеспечить прозрачность, государство запустило специальный веб-сайт, который должен был позволять мониторить общее количество полученных денег, их источник и то, как их тратят. Однако на практике, информация на сайте оказалось общей и понять как именно использовали деньги — невозможно.

Несмотря на то, что Кыргызстан получал сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, часть полученных средств были кредитами, которые стране придется рано или поздно вернуть.

По данным Министерства финансов, за время пандемии Кыргызстан привлек $774 млн, из которых уже поступило в страну $343,3 млн.

Большая часть средств — $271,3 млн — это кредиты от международных институтов и всего $72 млн гранты. При этом, на здравоохранение и целевые коронавирусные расходы потратили всего $48,8 млн — часть этой суммы была и из госбюджета. Из них $37,7 млн ушли в Фонд обязательного медстрахования, $1,3 млн на медицинские товары и услуги и $1,2 млн на продукты питания.

А $245,7 млн — ушло на поддержку госбюджета и гарантированные социальные выплаты государства, такие как зарплаты и пенсии.