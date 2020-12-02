Депутат парламента Дастан Бекешев сообщил в своем Фейсбуке, что встретился с Садыром Жапаровым, который с помощью сторонников освободился из тюрьмы во время беспорядков 5 октября и стал премьер-министром, затем и и.о. президента, а сейчас сложил полномочия и идет на выборы президента.

По словам Бекешева, встреча прошла «на конструктивной и позитивной ноте», и собеседники обсудили не только последнюю политическую повестку, но и « события 2012 года».

Про форму правления и ханство

Депутат рассказал, что по вопросу формы правления с Жапаровым согласия не нашел, и «каждый остался при своем мнении». Хотя его оппонент и согласился с тем, что кыргызстанцы смогли бы голосовать за кандидатов в списке от партий.

«Я говорил о парламентаризме, который у нас еще не был, но который можно выстроить в стране. При парламентской форме правления можно сделать ответственным премьер-министра и дать ему миллион полномочий.

Жапаров привел свои аргументы в пользу президентской формы правления. По его мнению, партии еще не готовы в полной мере брать на себя ответственность и события показали, что партии это больше бизнес, чем представление интересов народа», — отметил он.

Что касается опасений Бекешева по поводу узурпации власти при президентской форме правления, лазейки для которой прописаны в проекте новой Конституции, то на них нашелся ответ.

«Я выразил мнение, что при президентской форме правления есть риск того, что мы будем жить в ожидании очередной революции. Жапаров сказал, что не хочет никакого ханского или диктаторского управления, он не хочет, чтоб его дети жили в тоталитарной стране. Но у него огромное желание провести реформы, которые сложно сделать при парламентской форме правления», — поделился нардеп.

По словам Бекешева, его собеседник пообещал провести «чистые президентские выборы без раздачи денег и административного ресурса». Сам нардеп отмечает, что «пока не слышал о давлениях, формировании в принудительном порядке списков «нужных» избирателей и о раздаче денег».

Про реформу Конституции и откровенность

Как отметил депутат, мнение его о том, что общество из-за этого проекта Конституции разделилось, Жапаров не поддержал.

«Садыр Жапаров ответил, что все предложения можно дать конституционному совещанию и если они дают пользу нашей стране, то они будут включены в Конституцию. Конституционное совещание будет работать и после президентских выборов. Однако, по его мнению, народ должен определить форму правления и способ формирования парламента»,— поделился Бекешев.

В целом же у него сложилось благоприятное впечатление о встрече.

«Мы пришли к мнению, что у нас цель одна — развитие страны, но видения разные. И различие во взглядах не должны приводить к конфликтам. Везде можно найти компромисс. У меня сложилось впечатление, что Жапаров был откровенен в беседе со мной», — заключил Бекешев.

Про события 2012 года

Бекешев не уточнил, какие именно события они с Жапаровым обсудили из числа тех, что случились в 2012 году в Кыргызстане. Но известно, что это год, когда Садыр Жапаров вместе с сторонниками и с сопартийцами по «Ата-Журт» Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытовым во время митинга на площади Ала-Тоо за национализацию «Кумтора» начал штурмовать забор Белого дома.

После чего он был арестован по делу о насильственном захвате власти, и сначала осужден, а затем оправдан вместе с Ташиевым и Мамытовым, причем несколько фигурантов дела остались за решеткой.

После событий 5 октября Верховный суд принял ходатайство и оправдал всех фигурантов дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Сейчас Талант Мамытов принял полномочия Жапарова временно как спикер парламента и сейчас он и.о. президента, а Камчыбек Ташиев стал главой ГКНБ.